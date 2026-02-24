El festival de música electrónica Electric Daisy Carnival (EDC) tendrá edición en Colombia en 2026. El evento fue confirmado por Insomniac y Páramo Presenta, empresas organizadoras, y se hará en Medellín.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Bogotá se consolida como epicentro musical: lo que hay detrás del boom de conciertos internacionales)

De acuerdo con el anuncio oficial, el debut de EDC en el país está programado para el sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026 en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Será la primera vez que el festival, considerado uno de los más grandes de música electrónica en Norteamérica, llegue a territorio colombiano.

La confirmación se produce luego de que en mayo de 2025 se revelara la intención de adelantar el evento en Colombia, lo que provocó alta expectativa entre seguidores del género. Con esta nueva sede, Medellín se suma a la lista de ciudades que han albergado ediciones internacionales del festival.

Lee También

EDC Colombia será la novena edición internacional impulsada por Insomniac. Antes se ha desarrollado en países como México, Brasil, Reino Unido, China, India, Japón, Corea del Sur y Tailandia. El anuncio también se da meses después de la conmemoración de los 30 años de EDC Las Vegas, celebrados en mayo.

Precios de boletería para el EDC en Colombia

La organización informó que las entradas en categorías general (GA), GA+ y VIP estarán disponibles desde el jueves 26 de febrero a las 10:00 a. m. (hora colombiana) a través del sitio oficial del evento.

Los precios, con cargos incluidos, comenzarán en 169 dólares para GA, 199 dólares para GA+ y 269 dólares para VIP.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.