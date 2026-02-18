Carlos Fernando Galán dio una noticia que alegró a los fanáticos del fútbol, pero que dejó aburridos a quienes tenían ganas de escuchar música popular en vivo: el estadio Nemesio Camacho, El Campín, no se prestará para hacer conciertos en lo que resta de febrero.

“En febrero no habrá conciertos en El Campín”, fue la frase contundente que dio el alcalde de Bogotá a través de su cuenta en ‘X’ (Twitter).

(Le puede interesar: ¿En riesgo la transformación de El Campín? Socios y polémicas sacuden el futuro del emblemático estadio de Bogotá)

El mandatario distrital afirmó que la decisión se tomó para mantener en óptimas condiciones la gramilla del recinto deportivo, especialmente por los próximos partidos de fútbol que habrá allí. Millonarios y Santa Fe tendrán duelos clave por Liga Betplay en el ‘Coloso de la 57’. De hecho, el cuadro rojo disputará juegos de Copa Libertadores y podría sufrir una multa si el campo esta en un deterioro extremo.

Sin embargo, para priorizar la recuperación del césped, Galán confirmó que se tuvo que sacrificar un concierto que estaba programado para el 28 de febrero.

El concierto que estaba programado para el 28 de febrero en El Campín fue aplazado para el 28 de marzo. Con el objetivo de proteger la grama, en las próximas semanas sólo habrá fútbol en El Campín”, sentenció el alcalde.

En febrero no habrá conciertos en El Campín. El concierto que estaba programado para el 28 de febrero en El Campín fue aplazado para el 28 de marzo. Con el objetivo de proteger la grama, en las próximas semanas sólo habrá fútbol en El Campín. — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) February 18, 2026

(Lea también: Aparece nuevo problema para Sencia y El Campín: importante socio se bajaría del negocio)

¿Qué concierto había en El Campín para febrero?

La ciudad tenía proyectado cerrar el segundo mes del año con un espectáculo para los amantes de la música popular por el festival ‘Pa’ gozar y cantar 2.0′. Este evento de ‘cantinazo’ iba a contar con la presencia en tarima de artistas como Calibre 50, Pipe Bueno, John Álex Castaño, Jessy Uribe, Arelys Henao, entre muchos otros más.

Sencia, empresa que administra El Campín, confirmó a través de un comunicado la novedad que dio a conocer el alcalde. La entidad detalló que las boletas ya compradas para el 28 de febrero serán válidas para la nueva fecha y que los 16 artistas programados siguen en pie en la cartelera.

Sin embargo, recalcó a quienes compraron entradas que, en caso de no poder asistir al evento el 28 de marzo, podrán pedir la devolución del dinero a través de Tuboleta hasta el 27 de febrero. “De no hacerlo, se entenderá aceptada la nueva fecha”, agregó Sencia.

Por ahora, el compromiso de la Alcaldía y de Sencia está en mejorar la grama del estadio, la cual ha recibido fuertes críticas por su mal estado, que ha empeorado con las constantes aguaceros que han caído en la ciudad. En el recinto ya se han adelantado labores para mejorar el campo en el menor tiempo posible.

