El concierto masivo que estaba previsto para llevarse a cabo el próximo 28 de febrero en el estadio Nemesio Camacho El Campín fue reprogramado oficialmente para el 28 de marzo. Así lo confirmaron Sencia S.A.S., administrador del escenario deportivo, y Eventos y Producciones Silra S.A.S., empresa encargada del Festival de Música Pa’ Gozar y Cantar 2.0.

La decisión, según el comunicado conjunto, se tomó en coordinación con los artistas, patrocinadores y el equipo de producción, luego de que Sencia expusiera razones técnicas relacionadas con el estado de la grama del estadio.

El evento mantendrá el mismo cartel artístico y las condiciones inicialmente anunciadas, por lo que los organizadores aseguraron que la calidad del espectáculo no se verá afectada.

De esta manera, el festival que reuniría a 16 artistas en uno de los escenarios más importantes del país cambiará su fecha, pero conservará su estructura original. La nueva cita quedó fijada para el 28 de marzo en el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín.

En el comunicado, Sencia explicó que, como parte de su compromiso con la hinchada y los equipos de fútbol que utilizan el escenario, se priorizaron criterios técnicos orientados a la protección, recuperación y fortalecimiento de la grama, especialmente después del proceso de hibridación al que fue sometida recientemente.

Por su parte, Eventos y Producciones Silra S.A.S. indicó que la reprogramación se hizo entendiendo las razones expuestas por el administrador del estadio y en busca de garantizar condiciones óptimas tanto para el desarrollo del fútbol profesional como para futuros espectáculos culturales.

Qué pasará con las boletas del Festival Pa’ Gozar y Cantar 2.0

Uno de los puntos que más inquietud genera entre los asistentes es la validez de las entradas ya adquiridas. Sobre este aspecto, Eventos y Producciones Silra S.A.S. fue enfática en aclarar que las boletas conservarán plena validez para la nueva fecha del 28 de marzo.

Además, se confirmó que se mantendrán los 16 artistas inicialmente programados, por lo que el cartel no sufrirá modificaciones pese al cambio de fecha.

Para quienes no puedan asistir en marzo, la organización informó que podrán solicitar la devolución del dinero a través del operador Tuboleta hasta el 27 de febrero. En caso de no realizar este trámite dentro del plazo establecido, se entenderá que el comprador acepta la nueva fecha del evento.

¿Qué es lo que ocurre con la grama de El Campín?

En los últimos años, la grama del principal estadio de Bogotá ha sido objeto de críticas por parte de jugadores, técnicos e hinchas, especialmente cuando la ejecución de conciertos y otros eventos masivos coincide con la programación del fútbol profesional.

Sencia S.A.S., como administrador del escenario, es la empresa encargada de la operación y mantenimiento del estadio. Dentro de sus responsabilidades está garantizar que el terreno de juego se encuentre en condiciones adecuadas para los compromisos deportivos, así como coordinar el uso del escenario para espectáculos culturales.

La polémica radica en que cada vez que se anuncian conciertos en El Campín, surge la preocupación sobre el impacto que pueden tener en el estado del terreno de juego, teniendo en cuenta que allí actúan clubes del fútbol profesional colombiano y que el calendario deportivo suele ser exigente.

En este caso, Sencia argumentó que la reprogramación responde justamente a criterios técnicos que apuntan a preservar el escenario deportivo y evitar afectaciones futuras.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.