Julián Pinilla, conocido como ‘El chico de la ruana’, expuso un duro momento por cuenta de un reciclador que resultó acosando a su novia, Gina Ribera, y a una de sus acompañantes en un viaje a Guatemala.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: [Video] Boyacense se topó con rusos turisteando, los cautivó y vendió ruana por un platal)

El creador de contenido suele invitar a viajar a personas de escasos recursos que conoce en la calle y luego da a conocer la experiencia que viven; y aunque en su más reciente viaje tuvo una mala experiencia, Pinilla decidió publicar la grabación y mostrar los buenos momentos que le brindó esa persona.

Sin embargo, decidió no exponer el rostro del sujeto y al final del video y en el texto con el que acompañó la grabación dejó una reflexión sobre la situación. En ese sentido, aseguró que “la ruana no se le presta a cualquiera”.

Lee También

“A pesar de todo lo que pasó, la experiencia se le dio con todo el cariño. Le quitó la oportunidad a alguien más y lo siento mucho por las mujeres que han sido víctimas de él“, escribió el ‘influencer’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El CHICO DE LA RUANA |BOYACÁ| (@julianpinillaa)

Regalo que Julián Pinilla le dio a hombre que, posteriormente, acosó a su novia

La publicación muestra que el objetivo era visitar el volcán de fuego y, antes de llegar al lugar y ver la erupción, Pinilla le regaló un celular al ‘reciclador’ porque supuestamente llevaba un dispositivo prestado.

Todo parecía normal, hasta que el hombre con el que viajaba, según pantallazos que el mismo Pinilla publicó, comenzó a enviarle mensajes acosadores a las mujeres, e incluso manifestó que quería besar a la novia del ‘influenciador’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El CHICO DE LA RUANA |BOYACÁ| (@julianpinillaa)

Lo que agravó la situación fue que, al consultar con las autoridades, el sujeto tenía graves antecedentes judiciales, uno de ellos por “abuso contra persona LGBTIQ+”, según aseguró un uniformado.

“Gracias a Dios no pasó nada. Fue un reciclador que encontramos en Chía. Tengan cuidado. Creo que lo que más me duele es que este man le quitó la oportunidad a alguien que merecía venir a conocer y disfrutar de los paisajes”, concluyó en su mensaje, indicó Pinilla en una grabación anterior.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.