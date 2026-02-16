La tragedia invernal en la vereda San Rafael, en San Pelayo (Córdoba), ha tomado un matiz amargo que va más allá del agua y el lodo. Decenas de familias que lo perdieron todo por la creciente del río Sinú denunciaron que su dolor se ha convertido en el “contenido” preferido de creadores de contenido que priorizan la cámara sobre la solidaridad.

Sigue a PULZO en Discover

La molestia escaló tras la viralización de un video donde una mujer, con el agua a los pies, confronta la llegada constante de personas que solo buscan el “clic” fácil usando la miseria ajena como escenografía.

El reclamo de la comunidad es directo: aseguran que muchos de los que llegan a la zona se limitan a grabaciones breves, fotos dramáticas y promesas que se quedan en el aire. Para los habitantes, ver cómo graban a sus hijos o sacan a las abuelas en brazos para redes sociales se siente como una segunda herida.

A la exposición pública sin consentimiento se suma un problema técnico: el tránsito constante de lanchas. Los damnificados denuncian que las embarcaciones de quienes llegan a “curiosear” generan un oleaje que golpea las viviendas debilitadas, haciendo que el agua entre una y otra vez a las casas que intentan recuperar.

Ante esto, la comunidad ha tomado una decisión radical: no permitir el ingreso de personas que lleguen únicamente a grabar. Exigen que la ayuda sea real, sin transmisiones en vivo y, sobre todo, con respeto a su dignidad.

La polémica ha dividido el entorno digital. Mientras algunos usuarios apoyan a la comunidad de San Pelayo, otros los han tildado de “desagradecidos”, argumentando que gracias a esa visibilidad es que la noticia llega a oídos de las autoridades. Incluso, los comentarios más radicales aseguran que “prefieren ayudar a los animales” antes que a comunidades que cuestionan el actuar de los ‘influencers’.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.