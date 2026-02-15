El Instituto Nacional de Salud advirtió sobre un posible incremento de mordeduras de serpiente en distintas regiones del país, en medio de la actual temporada de lluvias. La entidad señaló que las inundaciones y afectaciones en zonas rurales y urbanas elevan la probabilidad de encuentros con animales ponzoñosos, especialmente en territorios donde el agua ha invadido viviendas y cultivos.

Entre el 1 de enero y el 3 de febrero de 2026 se han reportado 436 accidentes ofídicos en Colombia, lo que equivale a un promedio cercano a 13 casos diarios. El INS considera que la situación climática podría aumentar esta cifra, ya que las serpientes buscan refugio en lugares secos, incluidos espacios habitados por personas.

Así las cosas, el Instituto hizo un llamado a las secretarías de salud para anticipar la compra de sueros antiofídicos y evitar desabastecimientos. El INS produce anualmente entre 20.000 y 30.000 viales de antiveneno bajo estándares técnicos definidos en la normativa vigente, al ser el productor público autorizado en el país.

Además, durante 2025 se registraron 5.374 accidentes por mordedura de serpiente, con 38 fallecimientos. Las tasas más altas por cada 100.000 habitantes se presentaron en Vaupés y Guaviare, mientras que en cifras totales Antioquia lideró los reportes, seguida por Norte de Santander, Cesar y Córdoba.

En cuanto a costos, el suero antiofídico polivalente, indicado para mordeduras del género Bothrops y Crotalus, tiene un valor de 478.000 pesos por caja con dos viales. Por su parte, el antiveneno anticoral polivalente cuesta 417.000 pesos por vial. El INS divulgó estos precios tras detectar que terceros estaban cobrando valores muy superiores.

Frente al riesgo durante la temporada invernal, el Instituto recomendó evitar caminar descalzo en zonas inundadas, usar botas de caucho y ropa protectora en labores de limpieza, y revisar prendas y objetos que hayan estado en contacto con el agua. En caso de mordedura, la orientación es acudir de inmediato a un centro de salud y no recurrir a remedios caseros.

