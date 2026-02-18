La Selección Colombia ya empieza a calentar motores para el reto más grande del año: el Mundial de 2026. Y aunque todavía faltan meses para que ruede el balón en la cita orbital, ya se conocen detalles clave de la preparación de la ‘Tricolor’, incluido el que será su partido de despedida antes de viajar al torneo.

Según reveló el periodista César Augusto Londoño, la Federación Colombiana de Fútbol tiene en agenda una serie de eventos y compromisos que marcarán el camino final del equipo nacional rumbo al campeonato del mundo.

Entre ellos se destaca el juego de despedida que se disputaría en Bogotá el próximo 29 de mayo, siempre y cuando el estadio esté en condiciones para albergar el compromiso, explicó Londoño.

Ese encuentro será el último partido de la Selección Colombia en territorio nacional antes de emprender viaje hacia el Mundial, por lo que se perfila como una auténtica fiesta para la afición. La capital del país sería el escenario elegido para que los hinchas puedan despedir y respaldar al equipo en la antesala de la competencia más importante del fútbol.

Además del componente deportivo, el evento tendrá un ambiente cargado de emotividad. Se espera una alta asistencia de público, con una despedida multitudinaria para los jugadores que representarán al país en la Copa del Mundo. Para muchos futbolistas será su primera experiencia mundialista; para otros, podría ser la última oportunidad en un torneo de esta magnitud.

Antes de ese compromiso en Bogotá, la agenda contempla otro evento clave: el 24 de febrero se llevará a cabo la inauguración de la sede de Barranquilla, que contará con invitados de peso como Gianni Infantino y Alejandro Domínguez, recogió el mismo comunicador.

La presencia de los máximos dirigentes de la FIFA y la Conmebol subraya la importancia institucional del momento para el fútbol colombiano.

¿Cómo se preparará la Selección Colombia antes del Mundial?

Ya en territorio estadounidense, la Selección disputaría un amistoso en California el 7 o 8 de junio, apenas días antes del debut en el Mundial. Ese duelo internacional servirá como último examen competitivo antes de iniciar oficialmente la participación en el torneo.

Finalmente, el 11 de junio está previsto el arribo del combinado nacional a Guadalajara, ciudad que será su base inicial durante el campeonato.

¿Cómo será el Mundial 2026 para Colombia? Sede y fechas

La Selección Colombia quedó sembrada en el Grupo K, una zona que promete emociones fuertes y desplazamientos estratégicos entre México y Estados Unidos. El camino hacia la gloria comenzará oficialmente el 17 de junio, cuando el equipo debute frente a la selección de Uzbekistán en el emblemático Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Posteriormente, la ‘Tricolor’ se trasladará a una ciudad que conoce bien. Según el cronograma compartido por Londoño, el 11 de junio la delegación colombiana debería llegar a Guadalajara, ciudad que servirá como su base de operaciones principal. Allí, el 23 de junio, enfrentará al ganador del Repechaje Intercontinental (que se definirá entre República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia).

El cierre de la fase de grupos será una verdadera “final” adelantada. Colombia se medirá ante la Portugal de Cristiano Ronaldo el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, un escenario donde la colonia colombiana suele ser mayoría y se espera un lleno total para apoyar al combinado nacional.

