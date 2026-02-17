La primera aparición de Jhon Jáder Durán con la camiseta del Zenit de San Petersburgo dio de qué hablar y no por sus goles. En el amistoso de preparación ante Krasnodar, jugado este martes 17 de febrero en Dubái, el delantero colombiano mostró energía, temperamento… y una tarjeta amarilla apenas cinco minutos después de haber iniciado el encuentro.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Néstor Lorenzo dejará la Selección Colombia? ‘Bombazo’ en Argentina sacude antes del Mundial)

Durán, que fue alineado desde el comienzo por el técnico Serguéi Semak, protagonizó una disputa física por un balón dividido con un defensor rival en los primeros instantes del cotejo.

El pleito por ganar la posición derivó en un forcejeo entre ambos futbolistas, con empujones y un contacto más allá de lo puramente futbolístico que obligó al árbitro a intervenir. Por esa acción, y tras una breve discusión con el rival, el colegiado le mostró la cartulina amarilla a Durán y al defensor contrario.

Lee También

Acá, el video de lo sucedido:

Más allá de la sanción, la jugada reflejó una intensidad poco común para un partido de pretemporada, especialmente tratándose de la presentación oficial de un nuevo fichaje.

¿Cómo y por qué se dio la llegada de Durán al Zenit?

La llegada de Jhon Jáder Durán al Zenit se oficializó en la primera semana de febrero. El colombiano, de 22 años, fue cedido por el Al-Nassr de Arabia Saudita hasta el final de la temporada 2025/26, después de que se rescindiera la cesión que tenía vigente con el Fenerbahçe de Turquía.

Джон Дуран — игрок «Зенита»!



Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Аль-Наср» достигли договоренности о переходе нападающего в состав петербургского клуба.



Арендное соглашение действует до конца сезона-2025/26.



Футбольный клуб «Зенит» приветствует Джона Дурана в Петербурге! pic.twitter.com/x3Zr3KHpcI — ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 9, 2026

Esta transferencia representa un nuevo capítulo en la carrera de un futbolista que ha pasado por varias ligas en los últimos años, incluyendo la Premier League inglesa (con Aston Villa), la liga turca y la liga saudí.

Su desembarco en Rusia implica una apuesta tanto por parte del club como del jugador: el Zenit busca reforzar su delantera en el tramo decisivo de la temporada, mientras que Durán ve en este movimiento la oportunidad de relanzar su carrera futbolística y acercarse a una posible convocatoria para la Selección Colombia de cara al Mundial de 2026.

Para el delantero colombiano, consolidarse en el proyecto del Zenit no solo significará mostrar su calidad en el campo, sino también demostrar madurez y control emocional, atributos que serán observados de cerca por su cuerpo técnico, la afición y los analistas del fútbol europeo.

* Pulzo.com se escribe con Z