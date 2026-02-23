La boda entre Jhonny Rivera y Jenny López se convirtió en uno de los eventos sociales más comentados en Colombia durante este 2026. Aunque la celebración estuvo marcada por una gran fiesta, numerosos invitados y momentos emotivos, hubo un detalle inesperado que terminó robándose todas las miradas: el pastel de bodas.

(Vea también: Exesposa de Jhonny Rivera estuvo en la boda con Jenny López: así reaccionó la mujer ante el matrimonio)

La pareja celebró su matrimonio en el corregimiento de Arabia, Risaralda, un lugar que reunió a más de 300 invitados entre familiares, amigos cercanos y colegas del mundo del entretenimiento.

Desde que se confirmó la fecha del enlace y se hizo pública la noticia de que ambos se darían el “sí” frente al altar, sus seguidores se mantuvieron atentos a cada detalle de la ceremonia, que fue ampliamente compartida en redes sociales.

¿Qué tenía el pastel de boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

Más allá de la decoración, el entorno natural y los atuendos de los novios, uno de los elementos que más llamó la atención fue el pastel de bodas que eligieron los artistas.

A primera vista, se trataba de un diseño elegante y tradicional: de color blanco, de gran tamaño y pensado para ser compartido entre los invitados, como suele hacerse en este tipo de celebraciones. Sin embargo, al observarlo con más detenimiento, muchos notaron un detalle especial que lo hacía completamente distinto.

Lo que capturó la atención fueron unos pequeños muñecos comestibles que decoraban la parte superior del pastel y que representaban a las mascotas de la pareja.

No se trataba de simples adornos, sino de figuras cuidadosamente elaboradas que simbolizaban a los animales que Jhonny Rivera y Jenny López consideran parte fundamental de su familia, casi como si fueran “hijos” dentro de su relación. Este gesto rompió con la idea clásica de la torta de matrimonio y le dio un toque profundamente personal.

Las imágenes del pastel no tardaron en viralizarse y causar todo tipo de reacciones en redes sociales. Para muchos usuarios, el detalle fue catalogado como “adorable” y original, pues refleja el amor y la importancia que la pareja le da a sus mascotas.

Comentarios como “Divinas tus mascotas, ellas también están viviendo este lindo día”, “¡Qué hermosura de torta!” o “Yo haría lo mismo, es un gesto lleno de amor” se repitieron en distintas plataformas.

Otros, en cambio, lo vieron como un elemento curioso y hasta divertido que aportó frescura a la celebración, destacando que ese tipo de decisiones hacen que una boda sea aún más memorable.

En cualquier caso, el pastel se convirtió en uno de los símbolos más comentados del matrimonio y en un ejemplo de cómo los pequeños detalles pueden marcar la diferencia.

Además del pastel, la ceremonia fue elogiada por lo emotiva que resultó, por la cantidad de invitados y por la decisión de la pareja de compartir ese momento especial con personas cercanas que han sido parte de su historia. Durante varios días, fotos y videos del evento circularon en redes, manteniendo viva la conversación alrededor del matrimonio.

Un enlace que, gracias a detalles como el del pastel, quedó grabado en la memoria colectiva como una celebración auténtica, cercana y cargada de significado.

