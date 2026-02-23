La expectativa alrededor de una de las bodas más comentadas de la música popular colombiana llegó a su punto máximo el domingo 22 de febrero de 2026, cuando Jhonny Rivera y Jenny López sellaron su historia de amor en una emotiva ceremonia celebrada en Arabia, Risasalda.

El evento reunió a cerca de 300 invitados, entre familiares, amigos cercanos y figuras del entorno artístico, en una celebración marcada por la emoción, la elegancia y los mensajes de reconciliación familiar.

Horas antes de dar el “sí”, el cantante compartió con sus seguidores un mensaje que reflejaba la mezcla de nerviosismo y felicidad que vivía en ese momento crucial.

“Se llegó el día, mi gente, aquí estamos listos”, escribió en sus redes sociales, acompañado de un video en el que mostró el atuendo elegido para la ocasión.

Rivera sorprendió con un traje poco convencional pero sofisticado: camisa, chaleco y blazer blancos, combinados con un corbatín negro y un pantalón negro clásico, una elección que fue ampliamente comentada y elogiada por sus seguidores.

Las imágenes y videos difundidos desde su cuenta oficial evidenciaron la emoción del artista al llegar al altar junto a su ahora esposa, en una relación que no estuvo exenta de críticas en redes sociales, especialmente por la diferencia de edad entre ambos.

Sin embargo, la boda se convirtió en una respuesta contundente a los comentarios negativos, mostrando una pareja sólida y segura de su decisión.

Expareja de Jhonny Rivera reaccionó matrimonio del cantante

Pero más allá del lujo y la emoción del enlace, uno de los gestos que más llamó la atención fue la presencia de Luz Galeano, madre de Andy Rivera y expareja del cantante. Su asistencia al evento fue interpretada como una muestra de madurez y respeto, y así lo dejó ver ella misma a través de su cuenta de Instagram.

La mujer compartió varias imágenes del matrimonio, empezando por una fotografía suya luciendo un vestido color vinotinto, acompañada de una sonrisa que reflejaba tranquilidad y buena disposición.

Posteriormente, publicó una imagen de los recién casados saliendo de la iglesia, a la que añadió varios corazones y la palabra “Hermosos”, un mensaje que fue leído por muchos como una señal clara de apoyo y buenos deseos hacia la nueva etapa de la pareja.

Finalmente, compartió una fotografía de la recepción, sin mayor comentario, pero dejando claro que su presencia y actitud estaban lejos de cualquier polémica.

Fuentes cercanas señalaron que la relación entre Jhonny Rivera y su expareja atraviesa hoy un momento de respeto y cordialidad, centrado principalmente en el bienestar, crecimiento personal y proyectos artísticos de Andy Rivera. Lejos de conflictos del pasado, ambos habrían logrado construir un acuerdo amistoso que prioriza la familia y el apoyo mutuo.

Otro de los momentos más comentados fue la reacción de Andy Rivera, hijo del cantante, quien no ocultó su orgullo al ver a su padre vestido de gala. “No, pa’, estás precioso, qué pinta”, expresó, destacando el elegante ‘look’ de Jhonny Rivera.

Tanto el novio como la novia optaron por una vestimenta formal que descrestó a los asistentes y a los miles de seguidores que siguieron cada detalle de la boda a través de redes sociales.

Así, la boda de Jhonny Rivera y Jenny López no solo fue una celebración de amor, sino también un símbolo de reconciliación, madurez emocional y nuevos comienzos, demostrando que, incluso bajo la lupa pública, es posible cerrar ciclos y avanzar con armonía.

