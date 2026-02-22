La historia dio un giro que pocos imaginaban en la música popular. El cantante que durante años coreó el estribillo de ‘Soy Soltero’ ahora dijo “sí” frente al altar. Jhonny Rivera y Jenny López se casaron este domingo 22 de febrero en Arabia, Risaralda, en medio de una celebración que terminó desbordando cualquier cálculo inicial.

La pareja había planeado una ceremonia discreta, casi íntima, pero el matrimonio se transformó en uno de los eventos sociales más comentados del fin de semana. Cerca de 300 invitados, entre familiares, colegas del género popular y figuras cercanas, acompañaron el enlace en el corregimiento que el artista considera su casa.

Arabia, Risaralda no fue una elección al azar. Allí creció el cantante y allí quiso sellar su historia de amor. Desde temprano, habitantes del sector se acercaron a los alrededores del lugar para saludarlo y felicitarlo. El parque principal fue cerrado y cientos de personas se concentraron para presenciar la llegada del artista, que apareció en carro y agradeció el cariño de la gente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jhonnyrivera (@jhonnyrivera)

Al evento asistieron reconocidos exponentes de la música popular, lo que elevó aún más el perfil de la celebración. En el corregimiento, la boda fue catalogada como el acontecimiento del año.

‘Soy Soltero’: la canción que catapultó a Jhonny Rivera

La escena contrasta con la canción que durante años marcó la carrera del artista. En ‘Soy Soltero’, Rivera cantaba: “Eso no es vida no, no, no… Es serle fiel a una mujer y entregarle su querer, cuando cumpla 80 yo lo pienso hacer”. La frase, hoy, adquiere un nuevo significado tras su matrimonio con Jenny López.

