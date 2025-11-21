La feria ‘Colombia son las Regiones’ regresa al Parque de la 93 con una edición que busca consolidarse como uno de los encuentros culturales y de economía local más destacados del país, según informó la Federación Nacional de Departamentos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ‘Colombia son las regiones’: evento gratuito en Bogotá que conecta la esencia territorial)

La propuesta reunirá artesanos, artistas y emprendedores de los 32 departamentos, además de Bogotá como región invitada, y contará con la presencia de las Marcas Territoriales Atlántico, Bolívar, Boyacá, Córdoba y La Guajira, iniciativas que buscan fortalecer la identidad y visibilizar los atractivos turísticos y culturales de cada territorio.

Desde su creación, la feria impulsada por la Federación Nacional de Departamentos ha tenido como objetivo apoyar la economía regional y resaltar el patrimonio cultural del país. Para esta nueva versión, ese propósito se mantiene con un énfasis especial en la economía artesanal, invitando al público a comprar local, conocer el origen de cada pieza y respaldar a quienes conservan las tradiciones que distinguen a las regiones.

Lee También

En esta edición participarán más de 140 artesanos y emprendedores de todo el país, con propuestas que van desde técnicas ancestrales hasta apuestas contemporáneas que reflejan la creatividad local. Además, la programación incluye muestras folclóricas de 29 departamentos y más de 30 agrupaciones artísticas, con cerca de 300 artistas en escena que ofrecerán un recorrido cultural sin salir de Bogotá.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gobernación de Caldas (@gobercaldas)

Lee También

Las Marcas Territoriales serán uno de los puntos fuertes de la feria. Estas apuestas institucionales buscan proyectar la identidad, diversidad y talento de cada departamento, según destacó la Federación Nacional de Departamentos.

Atlántico llegará con productos que expresan creatividad y tradición caribe; Bolívar exhibirá técnicas artesanales y expresiones culturales que impulsan su economía; Boyacá mostrará una de las marcas más consolidadas del país, con riqueza agrícola, turística y cultural; Córdoba presentará una propuesta que resalta la cultura sinuana y La Guajira exhibirá el poder simbólico del arte wayúu, con tejidos y saberes ancestrales.

La feria invita a recorrer el país a través de sus artesanías y a descubrir las historias detrás de cada pieza, un mensaje clave para fortalecer el tejido productivo regional. La FND recalcó que comprar una artesanía es apoyar a una familia, preservar una técnica y permitir que la tradición continúe siendo un motor económico en los territorios.

(Lea también: Cundinamarca en vitrina: maratón, gastronomía y paisajes en un solo recorrido)

‘Colombia son las Regiones’ promete, una vez más, un encuentro para reconectar con las raíces, celebrar la diversidad y mostrar cómo los departamentos se proyectan al mundo con identidad propia.

* Pulzo.com se escribe con Z