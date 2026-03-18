El regreso de Andrés Altafulla a ‘La casa de los famosos Colombia’ no ha pasado desapercibido. Desde su entrada, el cantante ha logrado acaparar la atención de los televidentes y provocar conversación en redes sociales, especialmente tras protagonizar un inesperado beso con Karola, que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del ‘reality’.

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Altafulla, ganador de la temporada 2025, volvió al programa el lunes 16 de marzo de 2026 con un propósito muy concreto: actuar como aliado del “líder tirano”, quien ejerce autoridad en la dinámica semanal de la casa.

Su rol no se limita a la mera presencia, sino que incluye la tarea de establecer estrategias y acuerdos junto al líder, participando activamente en decisiones y retos dentro del espacio.

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Altafulla besó a Karola

El beso con Karola se dio en el marco de una dinámica que se volvió viral en redes. Durante un juego que involucraba a sus compañeros Alexa y Tebi, Altafulla propuso un reto: si ambos aceptaban darse un beso frente al grupo, él haría lo mismo con Karola.

Luego de la aceptación de sus compañeros, Altafulla cumplió lo prometido y selló un beso con Karola, causaron reacciones inmediatas tanto dentro como fuera de la casa. El momento fue captado por las cámaras y rápidamente circuló en redes, provocando comentarios y debate entre los televidentes.

A pesar de la polémica, ambos participantes se encargaron de aclarar que el beso no tenía intenciones románticas. Karola se mostró sorprendida y repetía que no podía creer lo que estaba pasando, mientras Altafulla enfatizaba que todo sucedió en el marco de la dinámica del juego.

“Somos amiguitos, solo somos amiguitos”, aseguraron ambos, dejando claro que el gesto no implicaba un vínculo sentimental más allá de la amistad y del contexto del reto.

La reacción de los demás concursantes también contribuyó a la notoriedad del momento. Entre gritos, comentarios y risas, los participantes dieron su opinión y mostraron su sorpresa por la acción, lo que amplificó el impacto del beso y consolidó a Altafulla como uno de los personajes más comentados de la semana.

Altafulla se besó con Yuli Ruiz

Andrés Altafulla protagonizó un beso con Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia, un momento que rápidamente llamó la atención de todos. Yuli comentó entre risas: “¡Qué labios tan carnudos! Hace rato no besaba unos así”. Alejandro Estrada, testigo del hecho, no pudo ocultar los celos. Ante la presión de sus compañeros, ambos se besaron de manera consensuada frente al grupo.

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