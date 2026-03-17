La actriz Marilyn Patiño habló recientemente con Tropicana y sorprendió al revelar detalles poco conocidos de su vida personal, así como la forma en que administró el dinero que ganó tras permanecer cinco semanas en ‘La casa de los famosos’.

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Durante la entrevista, la artista fue directa al explicar que, contrario a lo que muchos creen, ese ingreso no representa una ganancia “limpia”, ya que detrás hay múltiples gastos que deben asumirse.

Patiño explicó que una parte importante del dinero se destina a su imagen y presencia pública.

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“En vestuario uno tiene que invertir bastante”, aseguró, dejando claro que la apariencia es clave dentro y fuera del programa. Además, destacó que mientras los participantes están aislados, necesitan un equipo de trabajo que maneje sus redes sociales y mantenga su visibilidad.

En su caso, cuenta con un jefe de prensa y un grupo que se encarga de ese proceso, lo que también implica un costo significativo. “Todo es gasto”, reiteró, enfatizando que el dinero se va rápidamente en este tipo de responsabilidades.

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La actriz también habló con sinceridad sobre los apoyos que ha recibido en su camino. Mencionó que ha logrado construir relaciones de confianza, incluso con profesionales como su contadora, a quien en algún momento tuvo que pedirle ayuda cuando no contaba con los recursos suficientes.

Según relató, le decía: “mami, ayúdeme que yo le voy a pagar cuando empiece a crecer”, a lo que recibió una respuesta solidaria: que avanzara y le fuera abonando poco a poco. “Cualquier peso que me caíga del cielo”, explicó la actriz.

Para Patiño, ese tipo de respaldo ha sido fundamental, especialmente porque es madre de tres hijos y tiene múltiples responsabilidades económicas.

En medio de la conversación, también se refirió a los comentarios y especulaciones sobre su vida sentimental, en particular su relación con Renzo Meneses.

Aunque no profundizó en detalles, sí aprovechó el espacio para responder con humor a quienes se muestran interesados en formar parte de su vida o incluso en asumir un rol cercano a su familia.

Fiel a su estilo espontáneo, lanzó una curiosa “convocatoria” que causó risas.

“Lo primero es que manden hoja de vida”, dijo entre bromas, y agregó que deben incluir datos completos, incluso el extracto bancario. Además, sugirió que, si no saben cómo hacer una hoja de vida, pueden preguntar o guiarse como lo hacen quienes están buscando empleo. Su comentario, aunque en tono jocoso, dejó ver que se toma con ligereza los rumores y que prefiere responder con humor antes que con polémica.

Con estas declaraciones, Marilyn Patiño no solo aclaró el destino de su dinero, sino que también mostró una faceta más cercana y realista de lo que implica participar en un ‘reality’.

Su testimonio evidencia que, más allá de la exposición y la fama, hay una estructura de gastos y compromisos que muchas veces el público desconoce.

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