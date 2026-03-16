El recordado Álvaro Lemmon, conocido por millones de colombianos como ‘El hombre Caimán’, fue durante décadas uno de los rostros más populares del humor en la televisión nacional.

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Su personaje, lleno de ocurrencias, cantos pegajosos y frases cargadas del sabor del Caribe, lo convirtió en una figura inolvidable del programa ‘Sábados Felices’, uno de los espacios de entretenimiento más longevos y queridos del país.

(Vea también: Álvaro Lemmon, ‘el hombre Caimán’, apareció en cámara y habló de su supuesta muerte: “Me extraña”)

Durante más de cuarenta años, Lemmon hizo reír a varias generaciones de televidentes con un estilo muy particular. Sus presentaciones combinaban música, improvisación y un humor sencillo que conectaba fácilmente con el público.

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Debido a ese carisma, ‘el hombre Caimán’ se consolidó como uno de los humoristas más recordados del programa, convirtiéndose en parte de la memoria colectiva de la televisión colombiana.

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Sin embargo, en 2019 el comediante se despidió oficialmente de ‘Sábados Felices’, marcando el final de una etapa que había durado décadas. Su salida del programa causó nostalgia entre los seguidores que crecieron viendo sus rutinas en las noches de sábado. A pesar de ese adiós a la pantalla chica, Lemmon no abandonó por completo el humor ni el contacto con su público.

¿Qué pasó con Álvaro Lemmon?

Actualmente, el humorista reside en Santa Marta, donde ha decidido mantener su vínculo con los fanáticos desde un entorno más cercano. Allí abrió un local llamado ‘De todo con el Caimán’, ubicado en el sector turístico de El Rodadero.

El establecimiento se ha convertido en un punto de encuentro para turistas y seguidores que desean conocerlo en persona, compartir un momento con él o tomarse una fotografía.

En ese lugar, Lemmon suele presentarse ante los visitantes con pequeños ‘shows’ o intervenciones cargadas de su característico humor. Además, ofrece recuerdos y mensajes personalizados para quienes quieran llevarse una experiencia especial con el comediante. Incluso, también produce videos dedicados para personas o empresas que desean enviar saludos o felicitaciones con su estilo particular.

Su negocio, según cuentan quienes han pasado por el sitio, mezcla entretenimiento y nostalgia. Muchos turistas llegan motivados por el recuerdo de ‘el hombre Caimán’ que veían en televisión, mientras que otros simplemente sienten curiosidad por conocer a uno de los personajes clásicos del humor colombiano.

¿Qué pasó con el negocio de ‘el hombre Caimán’?

Precisamente en los últimos días, el nombre de Álvaro Lemmon volvió a llamar la atención en redes sociales luego de que circularan algunas fotografías recientes del humorista.

En las imágenes, el comediante aparece sentado en una silla plástica blanca tipo rimax mientras práctica ejercicio con una pequeña bicicleta estática para los pies. En otra fotografía se le observa en la sala de su casa, tomando un caldo y mostrando un semblante tranquilo.

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Las imágenes han causado comentarios entre quienes siguen su trayectoria, pues muchos destacaron que, pese al paso del tiempo, el humorista mantiene una actitud relajada y cercana.

Por otra parte, algunos transeúntes y visitantes en Santa Marta han comentado sobre la dinámica del local que administra el comediante. Según relatan personas que han pasado por el establecimiento, Lemmon suele permanecer sentado en una silla grande en el lugar mientras comparte con los visitantes.

Quienes desean tomarse una fotografía con él pueden hacerlo pagando por la imagen; de lo contrario, deben consumir algún producto dentro del establecimiento.

Estos comentarios, contados por algunos visitantes del local en El Rodadero, muestran cómo el humorista continúa encontrando nuevas formas de mantenerse activo y cercano a su público, incluso después de haber dejado la televisión. Para muchos, su presencia en Santa Marta representa una oportunidad para revivir los recuerdos de uno de los personajes más emblemáticos del humor colombiano.

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