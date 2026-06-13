En medio de giros insólitos en Colombia, uno de los que marca un punto de referencia importante se presentó en la radio a nivel nacional con el comienzo del Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

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Caracol Radio sorprendió con una modificación en su programación en uno de los espacios más emblemáticos para los seguidores, ‘El pulso del fútbol’, que por primera vez en 25 años se emitió un sábado.

Así lo expuso desde Guadalajara (México) César Augusto Londoño, director del formato, en medio de su conversación con el periodista Steven Arce, su compañero actual de fórmula en el tradicional magacín de fútbol en Colombia.

De hecho, la aclaración se llevó a cabo para remarcar que este cambio de horario, ya que normalmente solo va de lunes a viernes, se presentará precisamente durante el Mundial 2026.

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Por ahora, no se conocen mayores detalles sobre si este movimiento solo se lleva a cabo durante junio y en las fases en las que hay partidos a diario o se prolonga hasta julio al final del certamen.

Es importante recordar que Londoño llegó como fórmula de Iván Mejía, uno de los comentaristas que arrancó con Hernán Peláez y que años después se retiró del periodismo deportivo, al que volvió ahora con RTVC.

Luego de la salida de Mejía estuvo el comunicador Óscar Rentería, que salió de Caracol Radio en medio de polémica por un comentario acerca de un sobre presunto caso de abuso en el fútbol internacional.

En la actualidad, Steven Arce es el compañero del César Augusto Londoño, que no dejó pasar por alto la modificación que marca una huella que hasta el momento no se veía en el programa durante el Mundial que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Qué es el ‘Pulso de fútbol’ de Caracol Radio?

El ‘Pulso del fútbol’ es el programa radial deportivo con mayor tradición, audiencia e impacto directo en la historia de la radiodifusión colombiana. Este espacio analiza diariamente la actualidad del balompié local e internacional con un estilo único que combina debate picante, datos estadísticos e interacción oyente.

La producción nació oficialmente en el año 2000 bajo la dirección del reconocido periodista Hernán Peláez Restrepo y el analista Iván Mejía Álvarez. Ambos comunicadores crearon un formato revolucionario que transformó la manera de debatir sobre deportes en la franja del mediodía nacional.

La cadena Caracol Radio transmite este emblemático programa de lunes a viernes en el horario fijo de una a 2 de la tarde. La emisión en directo cubre todo el territorio colombiano a través de sus frecuencias de Amplitud Modulada y Frecuencia Modulada.

El espacio cuenta actualmente con la conducción principal del experimentado periodista César Augusto Londoño y el analista deportivo Steven Arce, que llegó en el lugar que ante ocupaba Juan Felipe Cadavid. Ambos comunicadores imponen una dinámica ágil que mantiene el liderato de sintonía digital y tradicional en el mercado de medios.

Los conductores debaten intensamente sobre los partidos de la liga local, el desempeño de la Selección Colombia y los futbolistas en el exterior. Los oyentes participan activamente enviando correos electrónicos y mensajes en redes sociales que los periodistas leen y responden al aire.

El formato sobrevive con éxito al cambio generacional de sus fundadores gracias a la adaptación tecnológica en las plataformas de transmisión digital. La audiencia accede al contenido mediante transmisiones de video en vivo, aplicaciones móviles oficiales y formatos de pódcast bajo demanda.

La trayectoria del programa consolida un referente indispensable para los aficionados que buscan opinión fundamentada y polémica constructiva todos los días. El debate diario define la agenda deportiva del país y genera constantes tendencias informativas en el entorno futbolístico nacional.

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