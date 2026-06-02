Soda Stereo volvió a Bogotá y esta vez lo hizo con ‘Ecos’, una gira que le apuesta a lo que dice justamente la canción que abre el espectáculo: pensar en los mismos instantes.

Sigue a PULZO en Discover

Particularmente eso es lo que sucede al encontrarse con la figura de Gustavo Cerati en el escenario, iluminada y muy realista para lo que podría uno imaginarse que puede lograr la tecnología, pero que también lleva indudablemente a un revuelto de sentimientos.

Con eso de “los mismos instantes” podríamos pensar en quienes (infortunadamente) nunca vimos a Cerati en vivo, pero que el concierto podría significar ese regreso a la imagen posible de haber coreado su música en presencia, que finalmente es lo que hace de un concierto algo trascendental, ¿cuántas veces nos habremos preguntado cómo habría sido? Y para quienes (por suerte) lo vieron en escena y esencia, también pudo ser un regreso a aquel momento y un abrazo a la nostalgia.

Al final se logra un cometido y es regresar a ciertos momentos, acompañado de una multitud que canta con el mismo sentimiento esas canciones que llevan siendo la banda sonora de su vida, que termina haciendo del espectáculo algo conmovedor, emocionante y que desvanece la línea entre lo digital y lo humano.

Lee También

También hay que decirlo, la setlist de esta gira hace que tenga un “eso” distinto. Canciones como ‘Final Caja negra’, ‘Luna roja’ o ‘Toma la ruta’, llevan el show por otro lado, por el de quienes de verdad han escuchado a la banda desde sus inicios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Soda Stereo (@sodastereo)

Ahora vuelvo al revuelto de sentimientos. Y es que si bien la euforia y emoción conviven en un solo espacio, también lo hacen el asombro y el escepticismo, teniendo en cuenta que alguien que no está, está. No deja entonces de aparecer la pregunta, ¿puede ser eso posible? Y eso es algo que termina por atravesar todo el show.

Al final puede uno quedarse con varias cosas de lo tecnológico y lo humano. Yo, en lo personal, me quedo más con lo último. Con el instante en que Charly tuvo que empezar de nuevo ‘De música ligera’ por fallas técnicas y fue ahí cuando el público se apropió de la canción, o cuando vi a uno que otro abrazarse en ‘Un misil en mi placard’, o cuando Zeta saludó una vez más a un público que siempre espera verlos volver.

Setlist del Soda Stereo Ecos en Bogotá

Y para el recuerdo de lo que fue este extraño e inolvidable momento, estas fueron las canciones que sonaron en la capital:

Ecos.

Juego de seducción.

Nada personal.

Hombre al agua.

Ella usó mi cabeza como un revólver.

Cuando pase el temblor.

Luna roja.

Toma la ruta.

(En) El Séptimo Día.

En la ciudad de la furia.

Sobredosis de TV.

Persiana americana.

Un misil en mi placard.

Zoom.

Planeador.

Final Caja Negra.

Primavera 0.

Prófugos.

De Música Ligera.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.