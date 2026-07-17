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Brenda Fricker, falleció en las últimas horas a los 81 años, dejando una huella imborrable en el cine mundial. Nacida en Dublín, Irlanda, su destacada carrera actoral en Europa abarcó seis décadas con talento y un profundo compromiso con sus personajes.

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Su nombre quedó grabado para siempre en la historia cinematográfica al convertirse en la primera actriz irlandesa en ganar un Premio Óscar, un hito que transformó su trayectoria profesional por completo.

Ese histórico galardón de la Academia llegó en 1989 en ‘Mi pie izquierdo’. En esta aclamada producción, Fricker interpretó con maestría a Bridget Brown, la valiente y abnegada madre del artista con parálisis cerebral Christy Brown, encarnado por Daniel Day-Lewis.

Su actuación conmovió profundamente al público y a la crítica por su autenticidad y fuerza emocional, consolidándola como una figura respetada en Hollywood.

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Aparición estelar en ‘Mi pobre angelito’

Sin embargo, para el gran público masivo, su rostro hace referencia a la navidad gracias a la película ‘Mi pobre angelito 2’ (1992) donde dio vida a la ‘Mujer de las palomas’ en Central Park.

Su tierno personaje le enseñó al pequeño Kevin McCallister, y a millones de espectadores, el verdadero valor de la bondad y la amistad. Convirtiéndose en un símbolo de la cultura pop.

Antes de su éxito internacional, Fricker ya era una estrella en la televisión británica. Entre 1986 y 1990, interpretó a la enfermera Megan Roach en la longeva serie médica ‘Casualty’ de la BBC.

Su filmografía posterior incluyó títulos destacados como ‘The Field, Una novia sin igual’ y el intenso drama ‘Tiempo de matar’.

En 2025, publicó sus honestas memorias tituladas ‘She Died Young: A Life in Fragments’, donde abordó su compleja infancia, sus pérdidas personales y su relación con la soledad.

Brenda Fricker combinó la gloria de la pantalla con una vida de bajo perfil, siendo recordada como una de las artistas más auténticas de su generación.

“My Left Foot” and “Home Alone 2” star Brenda Fricker has died at 81 years old. Fricker became the first Irish actress to win an Oscar when she took home the supporting prize for “My Left Foot.” She is perhaps best remembered by general audiences as the Pigeon Lady from “Home… pic.twitter.com/mEEEwHo2zR — Variety (@Variety) July 17, 2026

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