Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

En el departamento de Antioquia fue confirmada la sentencia contra el hombre que le quitó la vida al ciclista Marlon Pérez, quien fue víctima de homicidio el 3 de octubre de 2024. El asesino, Edison Arley Posada, fue condenado a más de 33 años y 4 meses de cárcel. El Tribunal Superior de Antioquia sostuvo que el agresor mató al deportista con arma cortopunzante.

Sigue a PULZO en Discover

Según las investigaciones, el asesino y la víctima estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas en compañía de una mujer dentro de un establecimiento comercial durante varias horas. Después, los tres se dirigían hacia la casa del ciclista y en antes de llegar al lugar Edison Arley Posada sacó un arma cortopunzante y atacó al ciclista.

(Vea también: Luto en el mundo de la música: murió a los 75 años Bonnie Tyler, leyenda del rock)

Causa de la muerte de Marlon Pérez

Las autoridades determinaron después de la necropsia que el ciclista Marlon Pérez murió por una herida en el cuello y aseguraron que el condenado, conocido con el alias de ‘Cucaracho’ o ‘Morcilla’, se cambió de ropa para no ser identificado fácilmente por la justicia. Los hechos sucedieron en la vereda Camargo, sector Los Tanques, de El Carmen de Viboral, Antioquia.

Lee También

“Tras resolver el recurso de apelación presentado por la defensa del condenado, la Sala Penal dejó en firme su responsabilidad por el delito de homicidio agravado. Además, le impuso una pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años”, dijo la Fiscalía General de la Nación.

#LoÚltimo | Confirman la sentencia contra el hombre que asesinó al ciclista Marlon Pérez. Esto se sabe. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉 https://t.co/DsUU0LbuC8 pic.twitter.com/3iYd4XTr8n — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 10, 2026

¿Quién fue el ciclista Marlon Pérez?

Marlon Pérez fue un ciclista nacido en Támesis, Antioquia, en 10 de enero de 1976. El deportista se dedicó al ciclismo desde los 13 años, cuando un entrenador de fútbol le dijo que lo suyo era otro deporte, así que se decidió por convertirse uno de los grandes escaladores en la historia de Colombia.

Marlon Pérez participó en ‘las tres grandes’, el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta España, representando a Colombia. También estuvo compitiendo bajo la bandera de su país en los Juegos Olímpicos, específicamente en las disciplinas de ruta y pista.

(Lea también: Falleció reconocido periodista colombiano; Luis Carlos Vélez confirmó la lamentable noticia)

El ciclista Marlon Pérez tuvo un extenso palmarés y entre sus logros destacan: la conquista de la Vuelta del Porvenir de Colombia (1994) y la Vuelta de la Juventud de Colombia (1998), títulos que marcaron su ascenso en el ciclismo nacional. También fue campeón de Colombia de ruta Sub-23 y campeón nacional de contrarreloj en la categoría élite, además de obtener varios podios en campeonatos nacionales. A lo largo de su carrera consiguió numerosas victorias de etapa en carreras como la Vuelta a Colombia, la Vuelta al Táchira, la Vuelta a Venezuela, el Tour de Langkawi y la Vuelta a Costa Rica, entre otras.

Su mayor éxito internacional llegó en 2011, cuando ganó la medalla de oro en la prueba de contrarreloj de 40 kilómetros de los Juegos Panamericanos, consolidándose como uno de los ciclistas colombianos más destacados de su generación.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos