Por: Caracol Televisión

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La industria musical internacional está de luto tras confirmarse la muerte de Bonnie Tyler, la icónica intérprete británica reconocida por su inconfundible voz rasgada y por haber protagonizado algunos de los mayores éxitos del pop-rock de los años ochenta.

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La artista, nacida como Gaynor Hopkins el 8 de junio de 1951 en Skewen, Gales, murió a los 75 años en un hospital de Faro, Portugal, donde permanecía ingresada desde mayo después de someterse a una cirugía intestinal de emergencia. Aunque semanas atrás había mostrado señales de recuperación al salir del coma inducido, su estado de salud continuó siendo delicado hasta su fallecimiento.

Su familia confirmó que la cantante murió por la enfermedad que estaba siendo tratada, sin detallar cuál era. No obstante, señaló que en las próximas horas brindaría más información sobre el fallecimiento de Tyler y pidió respeto por el dolor que en este momento están atravesando.

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La noticia ha generado una ola de mensajes de despedida entre artistas, medios de comunicación y miles de seguidores en redes sociales, quienes destacan la influencia de Bonnie Tyler en la historia del pop y del rock.

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