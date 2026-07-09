La esperada producción sobre la vida de Jessi Uribe y Paola Jara todavía no llega a la televisión, pero ya estaría dando de qué hablar por una situación detrás de cámaras.

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Según reveló el periodista de entretenimiento Ariel Osorio, de ‘La Corona’ del canal City TV, dos de las actrices que hacen parte del elenco tendrían una relación distante debido a un episodio sentimental ocurrido años atrás.

Aunque las grabaciones están programadas para iniciar este mes, el comunicador aseguró que la producción tiene que manejar peticiones de Laura Rodríguez y Juana Arboleda, por una antigua infidelidad que habría marcado la relación entre ellas, según indicó Osorio.

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“Dos de las actrices que hacen parte de este elenco, Laura Rodríguez y Juana Arboleda, han exigido cláusulas estrictas para no cruzarse por error en el set, según nos comentan”, aseguró el periodista.

¿Qué pasó entre las dos actrices de novela sobre Jessi Uribe y Paola Jara?

De acuerdo con lo revelado, el origen del distanciamiento entre Rodríguez y Arboleda se remonta al rodaje de ‘Dear Killer Nannies’, una producción basada en la vida de Juan Pablo Escobar, hijo del capo del cartel de Medellín. Al hablar del tema, Osorio aseguró que durante esas grabaciones habría surgido un romance entre Rodríguez y el actor Rafael Zea, recordado por interpretar a ‘Michael Giovanny’ en ‘El man es Germán’, quien era la pareja de Arboleda en ese entonces. “¿Qué hay detrás de todo este odio? Un escándalo que estalló hace poco más de un año durante el rodaje de Dear Killer Nannies. Dicen las malas lenguas que había surgido un affaire entre este par de actores, entre Laura y Rafael, que hizo saltar todo por los aires”, relató Osorio. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Corona TV (@lacoronatv)

¿Qué se sabe de la novela de Jessi Uribe y Paola Jara?

Según las versiones conocidas hasta el momento, la producción estaría a cargo de Caracol Televisión y llevaría por nombre “Dulce pecado”, en homenaje a uno de los éxitos musicales de Jessi Uribe.

La serie narraría tanto el ascenso artístico de la pareja como los momentos más importantes de su vida personal, incluyendo las polémicas que rodearon el inicio de su relación y los desafíos que enfrentaron antes de consolidarse como una de las parejas más reconocidas de la música popular colombiana.

Entre los actores que integrarían el elenco, según Carlos Ochoa, figuran Sebastián Carvajal, quien interpretaría a Jessi Uribe, y Laura Barjum, que asumiría el papel de Paola Jara. Además, participarían Paola Rey, Zharick León, Roberto Cano, Juana Arboleda, Variel Sánchez, Laura Rodríguez, Felipe Giraldo y Constanza Duque, entre otros.

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