La reciente aparición de Yina Calderón en televisión internacional volvió a generar conversación entre usuarios de redes sociales, luego de coincidir con Paola Jara y Jessi Uribe durante una emisión del programa Hoy Día.

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El encuentro llamó la atención porque durante años la ‘influenciadora’ había hecho comentarios públicos cuestionando la relación sentimental entre los dos artistas.

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Según relató la propia Yina Calderón, antes de llegar al programa pensó que el momento podría ser incómodo debido a las críticas que había expresado anteriormente sobre la pareja.

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De acuerdo con sus declaraciones, esperaba una reacción distante por parte de los artistas; sin embargo, aseguró que ocurrió todo lo contrario.

“La verdad, yo pensé que ellos no me iban a saludar, porque ustedes saben que yo les he dado palo a la relación de ellos los dos”, comentó sobre lo ocurrido durante la grabación.

La empresaria afirmó que tanto Paola Jara como Jessi Uribe mantuvieron una actitud cordial durante el encuentro.

“Paola Jara me saludó muy bien y Jessi Uribe incluso se rio y todo y me saludó. O sea, los dos fueron muy amables, yo no voy a decir cosas que no son”, expresó.

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Calderón también explicó que asumió su participación desde una perspectiva profesional y dejó claro que su presencia en el espacio televisivo no tenía como propósito causar controversia con los invitados.

“Yo soy supremamente profesional y no estoy de presentadora invitada para atacar a ningún invitado, porque son invitados y uno debe respetar a los invitados del programa”, señaló.

Además, dio a entender que considera superada la etapa de cuestionamientos públicos sobre la relación de los cantantes.

Las diferencias entre Yina Calderón y la pareja de artistas no son recientes

En distintas oportunidades, la influenciadora manifestó su desacuerdo con aspectos relacionados con el inicio de la historia sentimental entre Paola Jara y Jessi Uribe, comentarios que generaron debate entre seguidores y detractores del género popular.

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Incluso, durante 2025 volvió a referirse al tema al establecer comparaciones entre el caso de los artistas colombianos y la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, declaraciones que nuevamente impulsaron la conversación en plataformas digitales.

Esta vez, lejos del tono de confrontación que marcó intervenciones anteriores, el encuentro terminó dejando una imagen distinta: un saludo cordial y un momento que sorprendió incluso a quienes seguían de cerca esa historia mediática.

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