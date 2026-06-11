Desde que confirmó que está embarazada, Juliana Calderón se convirtió en tema de conversación en redes sociales. Aunque la noticia fue celebrada por sus familiares y seguidores, también dio pie a múltiples especulaciones sobre la identidad del padre de su primer hijo.

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Ante los comentarios que circularon durante los últimos días, la empresaria decidió responder preguntas relacionadas con su embarazo y con las versiones que la vinculan con Juan David Tejada, conocido como ‘El Agropecuario’, nombre que fue mencionado en repetidas ocasiones como posible padre del bebé.

Durante la conversación, Juliana también mostró el avance de su embarazo y compartió detalles de esta nueva etapa personal, una de las más comentadas de su vida pública en los últimos años. Asimismo, aseguró que aún no puede indicar el nombre del padre y que lo hará en su momento a través de sus redes sociales.

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“El papá de mi hijo lo voy a contar en su momento cuando él se sienta bien de contar las cosas, porque no solo depende de mí, sino también de él. Yo no puedo pasar por encima de lo que él quiera”, aseguró Calderón.

Juliana Calderón aclaró si tiene relación sentimental con ‘El Agropecuario’

Durante su intervención, la empresaria fue clara al despejar dudas sobre una posible relación sentimental con él, al explicar que entre ambos existe únicamente un vínculo de amistad y cercanía personal, sin que haya una relación de pareja.

“No, no, no, póngale cuidado. Yo quiero mucho a Juan David porque es excelente persona, porque es un buen amigo, porque todo el tema. Mmm, pero hasta ahí”.

Con esa respuesta, Juliana descartó que exista una relación sentimental con el creador de contenido, al tiempo que pidió no alimentar versiones que, según ella, no corresponden a la realidad de su vida personal.

Las declaraciones se dan en medio del interés que provoca su embarazo en redes sociales, donde su vida privada ha estado bajo constante atención por parte de sus seguidores y usuarios digitales.

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