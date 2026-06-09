El reguetón en Colombia, sin duda, tuvo un antes y un después con la llegada de Nicky Jam. Vino desde Puerto Rico con una mano adelante y otra atrás, pues lo había perdido todo por culpa de las adicciones y su gran ascenso a principios de los 2000, quedó en la nada.

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Desde que Nicky se volvió un artista mundial, nunca olvidó que su resurgimiento se dio en Colombia. En cada entrevista, cada estreno y en cada reconocimiento que recibe, él se mostró agradecido.

Después de varias horas de espera, y varios teloneros locales como Sazza, Wanna y más, finalmente el Ave Fénix salió en las pantallas del estadio y empezó a recorrer lugares emblemáticos del país, sitios que Nicky Jam conoce como ninguno, pues allí fue donde surgió de las cenizas.

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Abrió con ‘El perdón’ y el estadio se quería caer. Dividió el concierto en diferentes etapas, todas las que ha tenido su carrera. Hubo tiempo para los remix que solo conocemos en Colombia, para sus éxitos mundiales y, por supuesto, para los clásicos que retumbaron en las emisoras al inicio de la década pasada.

¿Quiénes fueron invitados al concierto de Nicky Jam?

A pesar de que las 40.000 personas fueron a verlo a él, Nicky Jam no dejó a sus fanáticos con las ganas de invitados. Con el ánimo arriba, propio de sus más grandes éxitos, la primera sorpresa fue Ryan Castro. Nadie lo esperaba, pues no tienen canciones juntos, pero sí un gran respeto que quedó demostrado en tarima y Ryan cantó sus éxitos.

El siguiente fue Misak, una de las promesas del género urbano colombiano y que fue reconocido como tal por Nicky. Aprovechó para interpretar sus canciones más pegadas y sonaron al unísono por todos los asistentes a El Campín.

Posteriormente, salió Piso 21, agrupación que guarda un lugar especial en la carrera de Nicky Jam, pues ambos se catapultaron en la radio con ‘Suele suceder’ y la interpretaron. Luego, Valentino, del reconocido dúo Magnate y Valentino, salió a tarima para traer una dosis de nostalgia dosmilera con clásicos como ‘Punto final’. El encargado de cerrar los invitados fue Beéle, quien ya estaba anunciado por la organización, también salió con toda y no dejó caer la vibra que se tomó El Campín.

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Nicky Jam dejó emotivo mensaje para Colombia

El cantante emocionó a miles de asistentes al cierre de su concierto cuando, después de interpretar ‘Cásate conmigo’, tomó una bandera de Colombia y se la puso sobre los hombros para agradecer el apoyo que ha recibió del público colombiano durante los últimos años.

Desde el escenario, el artista recordó que llegó al país sin dinero y con la única compañía de sus sueños y su música. “Hace 15 años llegué a este país sin plata y sin nada, solo con sueños y con un CD”, expresó ante los asistentes, quienes respondieron con aplausos y ovaciones.

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El cantante también habló de uno de los momentos más difíciles de su vida y aseguró que Colombia fue fundamental en su proceso de recuperación. “Gracias a ustedes, mi gente, me alejé de los vicios y las drogas. Llevo más de 10 años limpio”, afirmó.

“Su humildad es increíble y es una cosa muy bella. Este es el país en el que, si vas a un restaurante y no tienen la sopa que quieres, te la hacen. Te dan cariño de sobra y es un país donde yo moriría feliz. Gracias por estar acá en mi primer estadio en Colombia”, cerró.

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