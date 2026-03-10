Hay canciones que definen un momento, y luego hay canciones que definen un lugar. En Panamá, “La Chica de los Ojos Café” ha pertenecido por largo tiempo a esta segunda categoría: un himno generacional que trascendió su lugar de origen sin perder nunca sus raíces. Ahora, ese legado respira de nuevo en “OJOS CAFÉ,” el más reciente lanzamiento de Farruko, creado junto al ícono panameño Renato.

Más que una reinterpretación, “OJOS CAFÉ” es un regreso, tanto espiritual como sonoro. Grabado en su totalidad en Panamá como parte del próximo proyecto de Farruko, moldeado por el alma musical del país, el tema captura a un artista completamente inmerso en su entorno. La canción es más lenta, con el ritmo del reggae y un aire inconfundiblemente playero. Farruko no busca sobrepasar al original; al contrario, se sumerge en su esencia, y traer de vuelta a Renato fue fundamental. Al invitar al creador original a reimaginar la canción junto a él, Farruko une épocas y honra el peso cultural que la obra lleva encierra. La voz de Renato, madura y atemporal, teje recuerdos en la nueva producción, mientras el característico flow de Farruko con un toque isleño, la envuelve con naturalidad.

El video, dirigido por Smalldy, profundiza en este diálogo. Comienza con imágenes del video original de “La Chica de los Ojos Café” antes de abrir su lente hacia los paisajes de Panamá. Entretejidas aparecen escenas de ambos artistas en el estudio, construyendo este nuevo capítulo en tiempo real. Clips de archivo resurgen a lo largo del metraje, difuminando pasado y presente, hasta llegar a Renato, completamente en su elemento en un momento restaurado del video original. Los últimos momentos muestran un intercambio privado entre él y Farruko, dos artistas compartiendo una comprensión silenciosa, como una cápsula del tiempo sellada hace décadas y cuidadosamente reabierta.

“OJOS CAFÉ” llega tras un periodo de impulso para Farruko. A comienzos de este mes, celebró un concierto sold-out en el icónico Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico, un regreso a casa que subrayó tanto su vigencia como su reinvención artística. Este nuevo capítulo había comenzado con “Ay Dale,” el primer adelanto de los matices que hoy se concretan en “OJOS CAFÉ,” donde Farruko no solo revisita un clásico, sino que lo replantea, marcando el tono de un proyecto arraigado en la admiración, la evolución y el inconfundible espíritu de Panamá.

