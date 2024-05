Desde hace varios años, Colombia se ha convertido en uno de los países preferidos por los artistas más importantes del mundo para presentarse y ofrecer sus ‘shows’ a sus fanáticos.

Sin embargo, hay una situación que al parecer no es del agrado de muchos de ellos, incluso ha sido criticada por algunos usuarios en redes sociales, la cual está relacionada con la organización del público en cada una de las presentaciones.

Y es que en la mayoría de conciertos se ponen a la venta palcos, que son lugares en los que los asistentes tienen más espacio y en el que pueden ver de cerca a los artistas, pues suelen quedar pegados a la tarima.

Esto, al parecer, no es del agrado de ciertos cantantes debido a que no pueden escuchar el ánimo del público que corea cada una de sus canciones, así lo hizo saber el reguetonero Nicky Jam, quien aseguró que los conciertos que da en Colombia son los más complicados.

“Son los más difíciles porque, primero, tienen palcos. El promotor pone palcos, que son donde están los ricos, entonces la gente que de verdad canta las canciones está en las gradas”, aseguró inicialmente en una entrevista con el podcast Mario VI TV, transmitido por YouTube.

Acá, el video de sus apreciaciones:

Que opinan ustedes de lo que dice Nicky Jam sobre los conciertos en Colombia ? 🇨🇴 🏟️ pic.twitter.com/VGgN0LPdzE — Migue 🙂 (@Miguel_G_1_1) May 16, 2024

De acuerdo con las explicaciones del puertorriqueño, para los cantantes es muy difícil escuchar a la gente cantando sus canciones y esto los hace sentir que el ‘show’ no está saliendo de la mejor manera.

“Tú no sientes al público porque no saltan, no gritan, no hacen nada. Te llevan con un cantante de vallenato, o de popular, y al frente la gente quiere es ver vallenato. Entonces, la gente que quiere reguetón está es atrás y tu no los sientes a ellos”, agregó al respecto.

Nicky Jam reveló que suele poner micrófonos a los costados de la tarima para sentir al público de cerca y así mantener su energía a tope. El entrevistador le puso como ejemplo el estadio Atanasio Girardot, pero el artista explicó que en esos casos no aplica.

“De la manera en la que prepararon el Atanasio es sin palcos, por eso en el Atanasio se siente lo que es un verdadero concierto con público, con el pueblo. Pero la mayoría de conciertos en Colombia los trabajan con palcos. Eso lo hacen los promotores allá”, concluyó.

