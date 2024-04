Nicky Jam es uno de los exponentes de género urbano más conocidos a nivel mundial. Su éxito va más allá de la música. De hecho, el año pasado anunció su retiro para dedicarse de lleno a los negocios que tiene.

Entre sus inversiones destaca La Industria Bakery & Café, su restaurante de Miami, Estados Unidos. Se trata de un próspero negocio que atrae a sus seguidores, pero también a los amantes de la gastronomía.

Recientemente se viralizó un video en el cual una joven explica qué se puede comer en el restaurante del reguetonero con menos de 200 dólares y asombró a decenas de internautas, quienes consideraron que la cuenta fue bastante costosa.

En la grabación se muestra que una comida para dos personas puede costar casi 174 dólares (poco más de 650.000 pesos colombianos), incluyendo una entrada, dos hamburguesas, un par de bebidas y un postre.

“Todo estaba riquísimo. ¿Te parece caro o barato?”, expresó la mujer que grabó el video en el restaurante de Nicky Jam.

Sobre los precios, hay diversidad de opiniones entre los internautas; algunos piensan que es caro, mientras que otros consideran que no es así por tratarse de un restaurante de un artista tan famoso, en un buen sector y con tantos lugares para tomarse fotos.

“No es la comida cara, es el conocimiento, es el lugar es la comodidad es el servicio. Recuerden que que una cosa es el valor y otra es es el precio, caro es lo que quiero y no puedo pagar porque no tiene dinero o no estás dispuesto a pagar”, afirmó uno de los internautas.