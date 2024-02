Por: El Colombiano

¿Sirven de algo los amarres amorosos? A pesar de que esta práctica se remonta a la antigüedad y no está comprobada su efectividad, no son pocas las personas en las actualidad que acuden a ella para no perder al amor de su vida.

Al menos ese fue el caso de la modelo venezolana Aleska Génesis, que ha confesado en varias ocasiones haberle hecho brujería al cantante Nicky Jam para mantenerlo a su lado. La más reciente confesión la hizo en ‘La casa de los famosos IV’, el concurso que por estos días se emite en TeleMundo.

La venezolana habló de nuevo sobre sus creencias. Esta vez lo hizo ante sus compañeras de estudio: les contó que hace amarres amorosos a los hombres que le interesan.

“Haces una amarre, echas unas gotitas, solamente unas gotitas de orina y se lo pones en el agua en la mañana; cinco gotitas de orina, se lo pones en el café o en el agua y lo tienes prendido”, dijo ante el desconcierto y la risa de sus compañeras.

Lo cierto es que hace un tiempo se filtró un video en el que se le ve a Génesis pidiéndole a una “bruja” que el reguetonero no dejara de pensar en ella. En su momento esto provocó un escándalo y, por supuesto, una avalancha de memes.

Luego de conocerse el video de Aleska en la casa estudio del programa de TeleMundo, el presentador Enrique Santos contactó a Nicky Jam para conocer su reacción ante las declaraciones de su expareja. El puertorriqueño se lo tomó bien y, entre risas, le respondió al periodista: ““Para, para por favor Enique (…) Yo no tomo café”.

Lo cierto es que el “hechizo” no le sirvió de nada a Génesis porque su relación con el cantante se rompió al poco tiempo de conocerse el video de la conversación con la bruja.

