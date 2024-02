En épocas de Carnaval de Barranquilla, a la ciudad llegaron cientos de artistas nacionales e internacionales para hacer de la fiesta un evento inolvidable; conciertos, bailes y desfiles llenaron las calles de alegría y festejo.

Entre tantos visitantes a ‘La Arenosa’, aterrizó el reguetonero Nicky Jam, quien nunca ha ocultado su gran cariño por Colombia y a quien le emociona presentarse en el país donde vivió y creció durante algunos años de su vida personal y profesional.

Y aunque el puertorriqueño tiene miles de seguidores que se emocionaron al saber que visitaría el país, hubo un detalle que lo condenó en redes sociales.

El artista no ofendió a la nación, ni dio alguna declaración que lo convirtiera en blanco de críticas. Por el contrario, antes de llegar a Colombia, publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram emocionado porque volvería.

Sin embargo, el mensaje que dejó junto a una fotografía suya en su avión, ha dado mucho de qué hablar en redes, pues su ortografía, según lo visto, no es la mejor.

Según la RAE, la palabra “allá” indica localización aproximada, con doble l. Esa sería, según la frase del cantante, la palabra que habría tenido que usar y por la que los internautas ‘le dieron palo’.

“Estudien para que no sean como Nicky Jam”, “debería comprarse libros y aprovechar para leer mientras viaja. Creo le ayudará a la hora de escribir”, “esta gente no tiene un community manager que le maneje las cuentas? Solo escriben así y ya?”, “joda, si es así con una palabra tan común, me imagino el resto de ortografía y sin pedirle a nadie que le revise lo que envía..!!”, fueron algunos de los comentarios.