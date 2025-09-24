El nombre de Andrés Altafulla se ha convertido en uno de los más comentados en la escena del entretenimiento colombiano en los últimos meses. Su participación en ‘La casa de los famosos Colombia‘ no solo le permitió mostrar su personalidad y carisma frente a las cámaras, sino también conquistar el cariño de miles de televidentes que hoy lo siguen con fidelidad en cada paso de su carrera artística.

(Vea también: Altafulla reveló que no ha recibido un solo peso del premio de ‘La casa de los famosos’, ¿qué pasó?)

Ese reconocimiento se ha traducido en invitaciones a diferentes eventos y escenarios de gran magnitud, donde ha demostrado su talento y conexión con el público.

Recientemente, el barranquillero fue protagonista en un importante concierto celebrado en el estadio Monumental de Caracas, Venezuela, donde tuvo el privilegio de abrir la presentación del reconocido reguetonero Nicky Jam. Este logro, en medio de la gira latinoamericana del artista puertorriqueño, significó un paso más en la proyección internacional de Altafulla y ratificó que su carrera va en ascenso.

Lee También

Sin embargo, la emoción por sus nuevos logros profesionales se ha visto acompañada de un ambiente de preocupación. De acuerdo con publicaciones en redes sociales, Andrés se encuentra actualmente en México, lo que ha encendido las alarmas entre sus seguidores, quienes no olvidan los trágicos hechos ocurridos recientemente con el artista urbano B-King y Regio Clown, asesinado en circunstancias que aún son materia de investigación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Altafulla (@altafulla)

La noticia del viaje de Altafulla al país azteca causó una ola de mensajes en plataformas digitales. Sus fanáticos, visiblemente angustiados, le han pedido que se cuide y extreme las medidas de seguridad mientras permanezca allí. Algunos incluso han dirigido sus comentarios directamente a Karina García, con quien Altafulla ha estado vinculado sentimentalmente, solicitándole que tome precauciones y lo acompañe de cerca en este proceso.

Entre los mensajes que circulan se destacan oraciones y expresiones de fe: “Te cubro y sello con la preciosa Sangre de Cristo, Altafulla cuídate mucho”, escribió una seguidora. Otro usuario comentó: “que Dios te siga protegiendo y bendiciendo, Altafulla, cuídate mucho”. También se leen mensajes de advertencia, como: “que Dios lo proteja y que se devuelva pronto para Colombia, porque en México la cosa está caliente”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Altafulla (@altafulla)

Los seguidores han ido más allá, sugiriéndole que no acepte invitaciones que no provengan de organizadores oficiales, que evite compromisos improvisados y que, en la medida de lo posible, utilice transportes previamente contratados exclusivamente para él. Estas recomendaciones reflejan la mezcla de cariño y temor que sienten quienes lo apoyan y desean verlo crecer en su carrera, pero sin exponerse a riesgos innecesarios.

La preocupación escaló aún más luego de que se viralizara un video en el que una seguidora de Altafulla denuncia una supuesta amenaza en contra del cantante. En la grabación, la mujer asegura que existen personas que estarían deseándole mal desde México, al punto de vincular supuestos rituales de brujería para afectar no solo su seguridad, sino también su relación sentimental.

“Karina, necesitamos que tomes cartas en el asunto, estamos cansados de tanto acoso hacia él… Ayer fue la gota que derramó el vaso cuando le dicen que le desean que se desviva en México, haciendo rituales de brujería para acabar con su relación”, afirmó la seguidora en tono de advertencia.

Aunque hasta el momento Andrés Altafulla no se ha pronunciado directamente sobre estas preocupaciones, el eco que ha tenido el tema en redes sociales demuestra la fuerte conexión que ha logrado con sus fans, quienes lo ven no solo como un artista en ascenso, sino como alguien cercano y digno de protección.

Lo cierto es que Altafulla vive uno de los momentos más importantes de su carrera, con presentaciones internacionales y una comunidad digital que lo respalda incondicionalmente. Sin embargo, el contexto reciente en México y los trágicos sucesos que han afectado a otros artistas generan un clima de incertidumbre que sus seguidores no dejan pasar por alto.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.