Las autoridades del Estado de México confirmaron el hallazgo sin vida de dos hombres reportados como desaparecidos en la Ciudad de México, quienes han sido identificados como los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown.

(Vea también: “Me duele el alma”: último mensaje de Marcela Reyes antes de conocerse la muerte de B-King)

Según los informes oficiales, ambos habían sido vistos por última vez el 16 de septiembre de 2025, cuando salieron rumbo a un gimnasio en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, y desde el 20 de septiembre la Fiscalía de la Ciudad de México había emitido fichas de búsqueda para localizarlos.

Por otro lado, Marlon Solórzano, exconcursante de ‘La casa de los famosos’, también se pronunció y escribió lo siguiente:

Lee También

“Para que vean por qué a veces uno prefiere no mencionar a mujeres mal relacionadas, y por qué parece que hoy en día uno no puede dar su opinión sobre una mujer. Termina uno como B-King, el joven cantante desaparecido en México. Mucha fuerza para la familia del artista. Tengo la esperanza de que todo esto sea ‘marketing’, así no sea algo ejemplar”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rechismes (@rechismes)

Las respuestas a ese comentario no se hicieron esperar: hubo quienes defendieron la memoria de las víctimas y rechazaron las especulaciones, y otros que acusaron a Marlon de aprovechar la tragedia para figurar. Mensajes como “¿cómo se atreve a sacar provecho del dolor ajeno?” o “respeto por las familias” contrastaron con publicaciones más duras que lo criticaron por lo insensible del momento.

¿Dónde encontraron a B-King?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que los cuerpos fueron localizados en el municipio de Cocotitlán, al oriente del Estado de México, en una zona de difícil acceso situada a aproximadamente una hora y 50 minutos de Polanco.

En el lugar del hallazgo, además de los cuerpos, las autoridades reportaron el hallazgo de un panfleto con amenazas, información que ha sido incluida en las pesquisas iniciales para determinar contexto y posibles móviles del crimen.

El hallazgo en una zona de difícil acceso y la presencia del panfleto amenazante complican la investigación, que ahora debe esclarecer no solo la identidad de los responsables sino también el móvil y la posible relación entre las amenazas y el homicidio. Las fiscalías han prometido mantener informada a la ciudadanía conforme avancen las diligencias y la identificación plena de los cuerpos.

En tanto, la comunidad artística y seguidores de B-King y Regio Clown lamentan la pérdida de dos músicos jóvenes cuyo trabajo los había llevado a presentaciones internacionales. La expectativa ahora se centra en que las investigaciones rindan resultados claros y que se haga justicia en un caso que ha conmocionado a México y Colombia por igual.

Las autoridades reiteraron el llamado a quien tenga información relevante para acercarse a las instancias correspondientes y contribuir a esclarecer lo ocurrido.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.