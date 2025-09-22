En la tarde de este 22 de septiembre se confirmó la muerte de los artistas colombianos Bayron Sánchez, B-King, y el dj Jorge Herrera, Regio Clown.

Bayron Sánchez, más conocido como B-King, se desempeñó en el mundo del entretenimiento como cantante y también tuvo renombre por la relación que sostuvo con Marcela Reyes.

Pese a la ruptura de su relación sentimental, en los últimos días Marcela Reyes había pedido ayuda de las autoridades y de sus seguidores para dar con el paradero de su expareja, con quien sostuvo una relación por cerca de 9 años.

“Me duele el alma. Bayron es parte de mi historia y Jorge es un ser humano que también tiene una familia que lo espera. Les pido a todos que, por favor, no perdamos el foco: ayudemos a encontrarlos. Si alguien sabe algo, por mínimo que sea, entréguenlo ya a las autoridades. Lo único que quiero es que estén bien”, dijo la DJ.

En el comunicado, que fue publicado en nombre de los abogados de la artista, también aseguraron que ella no tuvo que ver en la desaparición de Sánchez.

“Marcela Reyes no tiene absolutamente nada que ver con la desaparición de Bayron o de Jorge. Cualquier insinuación en sentido contrario es falsa y malintencionada. En particular, rechazamos el tratamiento amarillista del programa Lo Sé Todo, que desvía la atención de lo esencial y afecta la honra y el buen nombre de Marcela. Hemos solicitado la rectificación correspondiente y ejercemos las acciones que en Derecho proceden. Pero hoy, el centro no es la polémica: es la vida de dos personas”, dijeron los apoderados de Reyes al respecto.

Así mismo, abogados de la artista afirmaron: “Como consecuencia de esas declaraciones temerarias, Marcela ha recibido amenazas en su contra y más grave aún, contra su hijo de 7 años. Condenamos de forma absoluta cualquier acto de acoso, hostigamiento o violencia, y solicitamos medidas inmediatas a las plataformas digitales para moderar y retirar contenidos que inciten al odio o pongan en riesgo a un menor de edad”.

¿Cuál fue el último mensaje de B-King?

En medio de su paso por México, el artista publicó un video en sus redes sociales en el que se veía celebrando con su equipo de trabajo, después de adelantar presentaciones en este país.

“Gracias México por ser un público increíble”, escribió como respuesta a su reciente concierto. Así, estas fueron las últimas palabras que se conocieron del artista.

