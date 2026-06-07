El actor español Emmanuel Esparza y la actriz puertorriqueña Essined Aponte finalmente dieron un paso más en su relación y se casaron por la Iglesia este sábado 6 de junio, en una ceremonia cargada de emoción que tuvo lugar en Villa de Leyva, Boyacá, después de cuatro años de relación y cuatro meses de compromiso.

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Horas antes de la boda, Essined compartió con sus seguidores algunos momentos de la antesala del gran día. La actriz mostró imágenes de una reunión previa en Bogotá junto a familiares y amigos cercanos. Allí expresó su felicidad con un mensaje que decía: “Este es el comienzo de algo mágico. Un momento muy especial que hemos querido compartir con nuestra familia y amigos. El momento en el que diremos Sí para toda la vida”.

Las imágenes y detalles de la boda de Emmanuel Esparza y Essined Aponte

La celebración se llevó a cabo en una antigua casona de Villa de Leyva, lugar que también sirvió de escenario para la recepción y la fiesta posterior al matrimonio. Durante la ceremonia religiosa, el sacerdote centró su mensaje en el texto bíblico Cantar de los cantares, con reflexiones enfocadas en el cuidado y fortalecimiento del amor entre los recién casados.

En la ceremonia religiosa, ambos apostaron por estilos tradicionales: ella con un vestido blanco largo de amplia cola y un ramo de flores amarillas; él con un elegante traje negro.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la emoción de Emmanuel Esparza al ver a su ahora esposa caminar hacia el altar. El actor no pudo contener las lágrimas durante la ceremonia, una escena que fue destacada en varios videos y fotografías compartidos posteriormente en redes sociales.

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