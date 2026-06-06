El asesinato de James Handy, actor de 81 años con una extensa trayectoria en cine y televisión, quedó rodeado de interrogantes. La investigación comenzó con una llamada al servicio de emergencias de California (Estados Unidos) que dejó desconcertados a quienes atendieron la comunicación.

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Antes de que los agentes llegaran a la vivienda del artista, un hombre se comunicó con el 911 y aseguró: “Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado”, según recogió El Tiempo de un comunicado difundido por la Policía de Los Ángeles.

Minutos después, uniformados del Departamento de Policía de Los Ángeles acudieron a una residencia ubicada en Tarzana, donde encontraron al intérprete inconsciente en el exterior de la vivienda y con una herida en el pecho. Aunque fue trasladado a un centro médico, los profesionales de salud confirmaron que llegó sin vida.

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¿Quién es el sospechoso del crimen del actor James Handy?

Las autoridades identificaron como principal sospechoso a Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la pareja sentimental del actor. De acuerdo con la Policía, el hombre residía en el mismo inmueble donde ocurrieron los hechos.

La investigación señala que, después del episodio, el propio Gledhill, se acercó a los agentes y manifestó ser la persona que estaban buscando. Posteriormente, fue detenido y afronta un cargo de asesinato. La justicia fijó una fianza de dos millones de dólares mientras avanza el proceso judicial.

La trayectoria de James Handy en cine y televisión

A sus 81 años, James Handy acumulaba una extensa carrera en la industria audiovisual. Participó en producciones reconocidas como Jumanji y Top Gun: Maverick, además de aparecer en numerosas series de televisión durante más de cuatro décadas.

Entre sus trabajos también figuran participaciones en The X-Files, Criminal Minds, Law & Order y Logan, producciones que consolidaron su perfil como uno de los actores de reparto más constantes de Hollywood.

Mientras avanza la investigación, las autoridades han indicado que consideran el caso como un hecho aislado y no creen que exista un riesgo adicional para la comunidad.

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