El Movistar Arena de Bogotá se prepara para recibir por primera vez en el país a Lara Campos, una de las creadoras de contenido y artistas infantiles más influyentes de habla hispana. La cita para este espectáculo familiar quedó pactada para el próximo 30 de agosto de 2026, marcando el debut oficial de la estrella mexicana en suelo colombiano con una puesta en escena de gran formato.

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A sus 14 años, Campos llega en uno de los momentos más visibles de su carrera internacional, respaldada por un histórico lleno total en el Auditorio Nacional de México y un recorrido de conciertos que inició a finales de 2024 por importantes escenarios de Chile, Argentina y Uruguay. Su salto a las tarimas es el resultado de un proceso que arrancó desde muy pequeña en la actuación, el canto, el piano y el ballet, consolidándose en 2017 con la apertura de su canal de YouTube.

La huella digital de la artista es contundente, acumulando más de 13.4 millones de suscriptores y superando la barrera de las 7 mil millones de reproducciones en sus plataformas de video. Para su presentación en la capital del país, la producción liderada por Marco Barranco, CEO de AME Concerts, promete un despliegue masivo que integrará música en vivo, coreografías e interacción directa con los asistentes.

El repertorio principal del concierto incluirá éxitos virales muy conocidos por su audiencia joven como “Rhenné”, un tema que ya supera las 500 millones de vistas en internet. De igual forma, el público podrá escuchar en vivo sencillos populares como “Sopa de Letras”, “Galleta”, “Todo Tiene Tambor” y su reciente lanzamiento titulado “Parangaricutirimícuaro”.

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Las entradas para ver “El Show de Lara Campos” en Bogotá se pueden adquirir únicamente a través de los canales oficiales de Tuboleta, y los organizadores confirmaron que los accesos permanecerán disponibles en la plataforma hasta que se agote la existencia total de los aforos permitidos.

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