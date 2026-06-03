Durante los Premios Patino, Ubeimar Ríos contó a Pulzo cuál fue la escena de Un poeta que sorprendió al público durante la proyección de la cinta en el Festival de Cannes.

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(Vea también: “Quedé destruido”: Ubeimar Ríos confesó cómo lo afectó grabar ‘Un poeta’)

Según contó el actor colombiano en entrevista con este medio, hubo un momento específico que provocó una reacción poco habitual entre los asistentes.

Qué escena de ‘Un poeta’ emocionó en Cannes

En la antesala de los Platino, actor explicó que la secuencia ocurre cuando el personaje de Yurlady rueda por una ladera mientras Óscar Restrepo intenta ayudarla.

La escena, que mezcla angustia, tensión y humor incómodo, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la proyección internacional.

“Después hubo ocho o diez minutos de aplausos al finalizar”, recordó el actor.

Cómo grabaron una de las escenas más difíciles de ‘Un poeta’

Ubeimar Ríos también contó que el rodaje de esa escena fue complejo porque el equipo quería evitar que la niña actriz se golpeara durante las tomas.

Según dijo, el director repitió varias veces la explicación antes de grabar sin protección.

“Fue muy particular salir rodando detrás de ella por esa falda”, comentó entre risas.

Esta es la entrevista completa con el actor:

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