La actriz argentina Camila Plaate desató conversación durante los Premios Platino Xcaret 2026 luego de pronunciar un discurso con referencias políticas y sociales tras recibir uno de los galardones de la ceremonia.

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La intérprete ganó el premio a Mejor Interpretación Femenina de Reparto gracias a su trabajo en ‘Belén’, producción que también fue reconocida dentro de la categoría Cine y Educación en Valores.

Sin embargo, más allá del reconocimiento, buena parte de la atención terminó centrada en las declaraciones que hizo sobre memoria colectiva, lucha social y los llamados “vendepatrias”.

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Qué dijo Camila Plaate en Premios Platino

Durante su discurso de agradecimiento, Camila Plaate aseguró que la película “Belén” representa valores relacionados con el coraje, la valentía y la lucha colectiva.

Además, lanzó una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios argentinos.

“Los traidores y vendepatrias nunca van a triunfar”, expresó la actriz frente a los asistentes de la ceremonia realizada en Riviera Maya, México.

Plaate también hizo referencia al aniversario del nacimiento de Eva Perón y citó una de sus frases relacionadas con la construcción de una patria enfocada en los sectores más humildes.

Al cierre de su intervención, la actriz pidió un mundo “más libre y con más paz” y también mencionó la expresión “Palestina libre”.

La actriz recibió el reconocimiento por su participación en Belén, cinta enfocada en un caso judicial inspirado en una joven acusada de aborto ilegal en Argentina.

‘Belén’, película premiada en Platino

Belén se convirtió en una de las producciones destacadas de la reciente edición de los Premios Platino Xcaret 2026.

La película aborda temas relacionados con derechos reproductivos, justicia y presión social en Argentina. Además del reconocimiento actoral para Camila Plaate, la producción también ganó el Premio Platino al Cine y Educación en Valores.

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