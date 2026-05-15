Momentos de angustia vivieron los familiares y seguidores de Samuel Morales, hijo del fallecido cantante Kaleth Morales, luego de que se reportara su desaparición en Bogotá durante la madrugada de este viernes. Horas después, el joven artista apareció con vida, aunque habría sido víctima de delincuentes que presuntamente lo escopolaminaron para robarlo.

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Samuel Morales estuvo en la ceremonia de los premios Nuestra Tierra, celebrada en el Teatro Colsubsidio de Bogotá. El cantante asistió porque estaba nominado en la categoría Mejor Canción Vallenata por el tema ‘El Heredero’, interpretado junto al acordeonero Juank Ricardo.

Sin embargo, tras terminar el evento, comenzó la preocupación entre sus allegados. Un cartel con la fotografía del artista empezó a circular en redes sociales con el mensaje: “Familiares y allegados reportan la desaparición de Samuel Morales, hijo del reconocido cantante Kaleth Morales. No se sabe nada de él desde las 3:00 a. m.”, citó El Tiempo.

El equipo del cantante le confirmó al medio citado que Samuel pidió inicialmente un servicio de transporte por aplicación, pero el conductor canceló el trayecto. Debido al cansancio y al deseo de regresar rápidamente al hotel, el joven terminó subiéndose a un taxi que tomó en plena calle.

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Qué le pasó a Samuel Morales tras salir de premios Nuestra Tierra

Las alarmas crecieron cuando la ubicación del celular apareció en una zona desconocida de Bogotá. Kanner Morales, tío del artista, le dijo a Tropicana Barranquilla: “Desde las 4:30 a. m. estábamos en ese asunto de que no aparecía y él siempre por costumbre comparte la ubicación y aparecía en unos suburbios en Bogotá. Eso fue lo que nos puso en alarma”.

El familiar también contó que el mánager del artista logró ubicarlo y que todo apunta a un caso de escopolamina. “Lo último que nos reportaron es que ya Ricardo, el mánager, iba a recogerlo donde estaba. No nos han dado toda la información, pero parece que le echaron escopolamina. Todo fue super raro”, afirmó.

Posteriormente, el equipo del cantante confirmó al diario que Samuel Morales fue llevado de un lugar a otro antes de ser abandonado sin celular, cadena ni billetera. Además, explicaron que el artista fue trasladado a un centro médico de Bogotá para exámenes toxicológicos. “Todo indica que sí fue eso (escopolamina) porque Samuel tiene lagunas (…) Estamos acá esperando todos esos resultados”, señaló el grupo de trabajo del músico.

Ricardo Rodríguez, mánager del cantante, compartió después un comunicado en el que aseguró que el artista ya se encuentra junto a su familia. “Muy pronto estará de regreso para hacer lo que más ama: cantarles. Este fin de semana estará con todos ustedes llevando su música y energía como siempre. Gracias por su preocupación y cariño de siempre. Los queremos mucho”, expresó el representante en el mensaje.

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