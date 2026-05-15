El médico neuropsiquiatra y baterista colombiano Juan Manuel Orjuela lanzará el próximo 23 de mayo de 2026 su primer libro, Cerebrofonía, durante el evento inmersivo Neurosonic Lab que se realizará en el auditorio de Skandia.

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La obra explora la relación entre la música, el cerebro y la salud mental desde una perspectiva científica y accesible para el público general.

El libro analiza cómo las canciones pueden modificar las emociones, influir en la memoria y participar en la construcción de la identidad.

También aborda el impacto de las experiencias musicales intensas en el cerebro y plantea el potencial terapéutico de la música como herramienta neuroprotectora.

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El texto reúne casos clínicos, fenómenos neuropsiquiátricos, sinestesias, creatividad y reflexiones filosóficas sobre el sonido y la consciencia.

Durante Neurosonic Lab, los asistentes vivirán experiencias sensoriales y musicales diseñadas para demostrar cómo el sonido influye en las emociones, la percepción y el cuerpo humano.

El formato incluirá música en vivo, terapias de sonido y ejercicios interactivos basados en evidencia científica.

Además de su labor médica y académica, Orjuela es investigador, docente en neuromúsica y creador del pódcast Cerebro Musical, enfocado en la relación entre arte, neurociencias y experiencia humana.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.