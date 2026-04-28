Este 27 de abril, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), en cabeza del ingeniero agrónomo César Pachón Achury, llevó a cabo la presentación del libro ‘Reforma Agraria para la vida: el corazón del desarrollo rural’, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo) 2026.

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El encuentro, en el Pabellón Colombia, contó con presentaciones de grupos folclóricos provenientes del Putumayo, así como de cantantes que interpretaron temas dedicados a la importancia del cuidado de la tierra y de la dignidad humana ligada a ella.

La publicación de este libro surge de un proceso colaborativo impulsado por la ADR, en alianza con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El proyecto convocó a múltiples voceros de la academia, la institucionalidad y los territorios para reflexionar sobre el desarrollo rural desde una perspectiva contemporánea.

Parte de los contenidos reúne aportes de distintas disciplinas como la agronomía, la antropología, la economía y el derecho, para crear una conversación de saberes que dialoga directamente con experiencias comunitarias y liderazgos rurales. De igual manera, se integran expresiones culturales como la música, las coplas y la fotografía para resaltar la identidad del campesinado y su relación con el territorio.

“Queremos que el país conozca qué es la reforma agraria, porque muchos lo escuchan y no saben qué es. Este es el resultado de cuatro años de trabajo del Gobierno del Cambio y ha sido su propuesta bandera, por lo que también queremos que continúe; de no ser así, se puede venir una ola de violencia en Colombia”, dijo César Pachón en entrevista con Pulzo.

Añadió que parte de este resultado también busca que las personas se interesen en que la reforma agraria sea “una política pública de Colombia”, ya que, según explicó, la cifra de desempleo ha disminuido gracias a las acciones tomadas, que han llevado a jóvenes de las comunidades a trabajar en el campo.

¿Dónde queda el ‘stand’ de la ADR en la Feria del Libro de Bogotá?

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) habilitó un ‘stand’ de comercialización campesina en Corferias (Pabellón Colombia, stand 434, piso 2), con la participación de productores de Boyacá, Norte de Santander, La Guajira, Caquetá, Santander, Huila, Valle del Cauca, Cundinamarca y Meta, quienes presentarán productos transformados como café, cacao, artesanías y alimentos con valor agregado.

El espacio reúne organizaciones lideradas por mujeres, jóvenes, comunidades indígenas y firmantes de paz, muchas de ellas vinculadas a procesos de sustitución de cultivos y economías solidarias. Este escenario complementa la apuesta académica del libro al llevar al público experiencias reales del campo colombiano, conectando el conocimiento con las prácticas productivas, las historias y los saberes de las comunidades rurales.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.