La Agencia de Desarrollo Rural participa por primera vez en la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 con un espacio dedicado a la comercialización de productos campesinos.

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El stand, ubicado en el pabellón 434 (piso 2), busca conectar a organizaciones rurales con nuevos mercados en uno de los eventos culturales más importantes del país.

Café, dulces y artesanías: lo que podrán encontrar los visitantes

En este espacio, los asistentes podrán adquirir productos transformados provenientes de distintas regiones del país.

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La oferta incluye:

Café especial

Chocolates y derivados de cacao

Dulces y snacks artesanales

Bebidas tradicionales

Artesanías elaboradas por comunidades

Estos productos representan no solo calidad, sino también historias de vida y procesos de construcción social en territorios rurales.

Mujeres, jóvenes y comunidades lideran la apuesta rural en la FILBo

La iniciativa reúne organizaciones campesinas, indígenas y productivas de departamentos como Boyacá, La Guajira, Caquetá, Huila y Meta.

Según la Agencia de Desarrollo Rural, se trata de visibilizar modelos liderados por mujeres, jóvenes, comunidades indígenas y firmantes de paz, que impulsan procesos de innovación y desarrollo en el campo.

FILBo se convierte en vitrina para el campo colombiano

La participación en la Feria Internacional del Libro de Bogotá permite que estas organizaciones accedan a nuevos compradores y fortalezcan su presencia en mercados urbanos.

Además, el espacio busca generar un diálogo entre lo rural y lo urbano, posicionando al campesinado como actor clave en temas de cultura, economía y seguridad alimentaria.

Eventos y actividades del campo en la FILBo

Durante la feria también se realizarán actividades académicas y lanzamientos relacionados con el desarrollo rural, entre ellos:

El lanzamiento del libro ‘Reforma Agraria para la Vida: el corazón del desarrollo rural’, que se realizará el lunes 27 de abril, de 11:00 a. m. a 11:45 a. m., en el Auditorio Pabellón Colombia.

Los visitantes pueden conocer esta oferta en el stand 434, piso 2, del 21 de abril al 4 de mayo.

Conversatorios sobre mercados internacionales.

Espacios sobre juventud y desarrollo rural.

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