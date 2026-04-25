El número de víctimas por el atentado ocurrido en Cajibío sigue en aumento y ha encendido las alarmas en el país. Según información del gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, el saldo de muertos subió de manera considerable tras el ataque con explosivos en el sector de El Túnel, donde un cilindro bomba estalló contra una buseta.

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De acuerdo con el más reciente reporte de las autoridades de salud, la cifra de fallecidos llegó a 14 personas, mientras que decenas de heridos continúan siendo atendidos en centros médicos. Entre los afectados hay civiles, incluidos menores de edad, lo que ha generado mayor conmoción por la gravedad del hecho.

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Según lo recopilado por Caracol Radio, 12 de los más de 38 heridos están en condiciones críticas. Fueron atendidos en el hospital de Piendamó, pero se ordenó que fueran remitidos a Popayán.

El atentado, que ocurrió en una zona transitada, dejó además múltiples personas lesionadas y varios trasladados a hospitales de mayor complejidad. La magnitud del ataque ha sido catalogada como una de las más graves en los últimos meses en esta región del país, históricamente golpeada por la violencia.

Luego de lo ocurrido, el presidente Gustavo Petro se pronunció por primera vez y lanzó fuertes señalamientos contra los responsables. El mandatario aseguró que las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ estarían detrás del ataque y las calificó como “terroristas, fascistas y narcotraficantes”.

Petro también anunció medidas contundentes para enfrentar a este grupo armado. Indicó que ordenó a las Fuerzas Militares desplegar a sus mejores unidades, mientras que la Unidad de Información y Análisis Financiero deberá seguir de cerca sus movimientos económicos. Además, afirmó que buscará una persecución internacional contra los cabecillas.

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