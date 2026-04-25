El suroccidente de Colombia vive una de sus jornadas más sangrientas en lo que va del 2026. Este sábado 25 de abril, cerca de la 1:00 p. m., las disidencias de las Farc sembraron el terror en el municipio de Cajibío, Cauca, tras perpetrar un ataque con explosivos que, según reportes preliminares, deja un saldo trágico de 7 personas muertas y más de 20 heridas.

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La tragedia se registró en el sector conocido como El Túnel, en el corredor que conecta a Cali con Popayán. Según versiones iniciales de testigos en la zona, un cilindro cargado con explosivos fue lanzado y cayó directamente sobre un bus de servicio público que transitaba por la carretera. La detonación fue tan potente que el vehículo quedó reducido a hierros retorcidos, mientras que los pasajeros fueron alcanzados por la onda expansiva y las esquirlas.

Vía Panamericana bloqueada Tras la explosión, hombres armados salieron a la carretera para obligar a los conductores de camiones y vehículos particulares a detenerse, atravesándolos en la vía para interrumpir completamente el tránsito. Imágenes que circulan en redes sociales muestran escenas de pánico, con ciudadanos intentando auxiliar a los heridos en medio de la incertidumbre por la presencia de los subversivos en las montañas aledañas.

Escalada de drones y explosivos Este ataque no fue un hecho aislado. El Cauca enfrenta una ofensiva simultánea:

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En El Tambo: lanzaron explosivos desde drones contra una base militar, impactando un radar de la Aerocivil.

En Popayán: el Ejército logró neutralizar otro dron que pretendía estallar en una guarnición militar.

En la vía al sur: otros cinco civiles resultaron heridos por explosivos en el sector de Pan de Azúcar.

Atentado con explosivos en la vía Panamericana dejó al menos siete muertos y más de 20 heridos este sábado, luego de que un cilindro bomba cayera sobre una buseta en el sector de El Túnel, jurisdicción de Cajibío, Cauca. La explosión también afectó varios vehículos y causó graves… pic.twitter.com/BHguPy8bBK — Pulzo (@pulzo) April 25, 2026

La situación de orden público es crítica y se extiende al Valle del Cauca, con reportes de acciones violentas en Cali, Jamundí y Palmira. A esta hora, las autoridades recomiendan a los viajeros abstenerse de transitar por la vía Panamericana, ya que la fuerza pública intenta recuperar el control de la zona y asegurar el área para la evacuación de los heridos hacia centros asistenciales en Popayán.

Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial del Ministerio de Defensa, pero la magnitud de la tragedia en Cajibío ya genera una ola de indignación nacional ante el recrudecimiento de la violencia contra la población civil.

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