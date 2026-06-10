Iván Cepeda vivió momentos de tensión cuando salía del Congreso, luego de un cruce que tuvo con Daniel Maldonado, activista digital de derecha que ha increpado a diversos políticos y los graba cuestionándoles escándalos. El candidato del Pacto Histórico no ha sido ajeno al creador de contenido, ya que se ha topado con él en reiteradas ocasiones.

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Todo se dio cuando Cepeda salía hacia la plazoleta de Núñez, entre el Capitolio y la Casa de Nariño, y Maldonado se le acercó para hablarle. Inmediatamente, el aspirante a la presidencia dijo lo siguiente a los uniformados presentes: “Agentes de la Policía, el señor me viene acosando desde hace tiempo. Tengan la amabilidad y procedan”.

El senador también le dijo al activista: “No me agreda”, y a través de ‘X’ dijo que desde hace meses, Maldonado a intentado agredirlo. Además, lo señaló de ser “fanático de Abelardo de la Espriella.

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FANÁTICO SEGUIDOR DE DE LA ESPRIELLA ES INTERPELADO POR LA POLICÍA Desde hace meses viene intentando agredirme, pero ayer fue interpelado por la Policía: pic.twitter.com/fY6JacOON0 — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 10, 2026

Los uniformados interceptaron a Maldonado, a quien requisaron le pidieron cédula y el permiso con el que entra al Congreso. En la grabación se muestra al joven decirle que no iba agredirlo y que solo iba a darle un presente, una calcomanía sobre el escándalo de la UNGRD, por el que el creador de contenido vinculó al senador de hacer parte.

” ¿Dónde está la plata de la UNGRD? Un billón de pesos”, se leía en la calca.

Finalmente, Maldonado aseguró que Cepeda huía a los supuestos debates que él le planteaba siempre que lo increpaba en diferentes espacios. “Cómo así que el candidato no acepta debates? Le corre a debatir con un estudiante, pero aún así dice que va a debatir con Abelardo de la Espriella… le tiene miedo a debatir con un estudiante y aún así pretende gobernarnos en la Casa de Nariño”.

El candidato presidencial con ínfulas de dictad0r @IvanCepedaCast le sigue huyendo al debate. También rechazó el regalo con el que le recordaba que durante su gobierno ocurrió el escándalo de la UNGRD, en el que se habrían perdido más de 1 billón de pesos por corrupción.… pic.twitter.com/2JMsR94DOn — Daniel Maldonado (@cdmaldonadoo1) June 10, 2026

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