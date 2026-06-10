Escrito por:  Redacción Nación
Jun 10, 2026 - 7:49 pm

Iván Cepeda vivió momentos de tensión cuando salía del Congreso, luego de un cruce que tuvo con Daniel Maldonado, activista digital de derecha que ha increpado a diversos políticos y los graba cuestionándoles escándalos. El candidato del Pacto Histórico no ha sido ajeno al creador de contenido, ya que se ha topado con él en reiteradas ocasiones.

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Todo se dio cuando Cepeda salía hacia la plazoleta de Núñez, entre el Capitolio y la Casa de Nariño, y Maldonado se le acercó para hablarle. Inmediatamente, el aspirante a la presidencia dijo lo siguiente a los uniformados presentes: “Agentes de la Policía, el señor me viene acosando desde hace tiempo. Tengan la amabilidad y procedan”.

El senador también le dijo al activista: “No me agreda”, y a través de ‘X’ dijo que desde hace meses, Maldonado a intentado agredirlo. Además, lo señaló de ser “fanático de Abelardo de la Espriella.

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Los uniformados interceptaron a Maldonado, a quien requisaron le pidieron cédula y el permiso con el que entra al Congreso. En la grabación se muestra al joven decirle que no iba agredirlo y que solo iba a darle un presente, una calcomanía sobre el escándalo de la UNGRD, por el que el creador de contenido vinculó al senador de hacer parte.

” ¿Dónde está la plata de la UNGRD? Un billón de pesos”, se leía en la calca.

Finalmente, Maldonado aseguró que Cepeda huía a los supuestos debates que él le planteaba siempre que lo increpaba en diferentes espacios. “Cómo así que el candidato no acepta debates? Le corre a debatir con un estudiante, pero aún así dice que va a debatir con Abelardo de la Espriella… le tiene miedo a debatir con un estudiante y aún así pretende gobernarnos en la Casa de Nariño”.

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