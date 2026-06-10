La congresista Gloria Arizabaleta rectificó el auto con el que buscaba la suspensión del presidente Gustavo Petro por presunta participación política.

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En cuestión de horas, la representante a la Cámara se echó para atrás ante la procedencia inconstitucional en el auto radicado en la Comisión de Acusaciones en la mañana de este miércoles 10 de junio, que pasaba el trámite directamente al Senado, algo que no está contemplado en la ley.

Ante esto, Arizabaleta hizo una modificación para aclarar que para que la suspensión sea efectiva, debe discutirse en un primer momento por la Comisión de Acusaciones, según lo establecido en el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019. Una vez esto suceda y estén de acuerdo en que el presidente debe ser suspendido, la solicitud pasará al Senado y allí se dará una decisión definitva.

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🔴 ATENCIÓN: La representante Gloria Arizabaleta se echó para atrás y pone en manos de la Comisión de Acusaciones en pleno la solicitud de suspender provisionalmente al presidente Petro por presunta participación en política. Estos son los dos documentos que emitió. En el… pic.twitter.com/MjbTxFx0Zp — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) June 10, 2026

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.