El presidente Gustavo Petro protagonizó un nuevo momento polémico durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, luego de que una persona se levantara y abandonara el recinto mientras él hablaba sobre el nazismo y los migrantes actuales.

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El mandatario colombiano presidió este miércoles una sesión del Consejo de Seguridad en representación de Colombia, país que ocupa la presidencia rotativa del organismo durante este mes. Sin embargo, parte de la atención terminó concentrándose en un episodio ocurrido durante su discurso.

En la transmisión oficial quedó registrado el momento en que una persona se puso de pie y salió del lugar mientras Petro intervenía. Aunque las imágenes no permiten identificar con claridad quién abandonó la sala, en redes sociales surgieron especulaciones sobre la posibilidad de que se tratara de una representante de Israel, debido al contexto de las declaraciones del presidente colombiano.

El mandatario interrumpió momentáneamente el desarrollo de sus ideas para referirse a la salida de esa persona y expresar su molestia por lo sucedido.

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“Es lamentable que el pueblo que nos ayudó a extinguir a Hitler se retire en este momento. Yo estoy en la lista Ofac y estoy en la lista Ofac por mis ideas. No hay que avergonzarse de haber luchado contra nazis y haberlos derrotado al lado de otros pueblos de Europa, ¿por qué da pena ahora y se retiran? ¿Por qué? Si debería ser su bandera más orgullosa, la lucha por la humanidad, la vida y la democracia”, afirmó Petro ante los asistentes.

Las palabras del presidente generaron reacciones inmediatas debido a que relacionó la salida de la persona con la lucha contra el nazismo. No obstante, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre quién fue exactamente la persona que abandonó el recinto ni sobre los motivos de su salida.

La polémica previa entre Petro e Israel

El episodio se produce apenas días después de otra controversia internacional protagonizada por el mandatario colombiano. El pasado 7 de junio, Petro publicó en su cuenta de X la expresión “Heil Hitler”, una frase históricamente asociada al régimen nazi de Adolf Hitler.

La publicación provocó una fuerte reacción del embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, quien calificó el mensaje como una “bajeza vergonzosa” y pidió públicamente al presidente colombiano retractarse antes de asumir la conducción del debate del Consejo de Seguridad.

Las declaraciones del diplomático israelí se sumaron a las tensiones que han marcado la relación entre Colombia e Israel durante el gobierno de Petro, especialmente por las diferencias alrededor del conflicto en Medio Oriente.

Ahora, el incidente ocurrido durante la intervención del mandatario en la ONU agrega un nuevo capítulo a una controversia diplomática que sigue generando repercusiones internacionales y que volvió a poner a Petro en el centro de la discusión global.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.