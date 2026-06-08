La incertidumbre sigue marcando las elecciones presidenciales de Perú y los primeros resultados de urna muestran una competencia extremadamente reñida entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, por lo que miles de ciudadanos permanecen atentos a cada actualización del conteo oficial.

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Una de las principales dudas que surgió tras el cierre de las urnas es qué ocurre si la diferencia entre los dos candidatos resulta mínima. La respuesta está contemplada en la legislación electoral peruana, que establece reglas específicas para definir al ganador incluso cuando la ventaja es de apenas unos cuantos votos.

La Ley Orgánica de Elecciones señala que en una segunda vuelta presidencial no existe un porcentaje mínimo para imponerse. La norma establece que gana el candidato que obtenga más votos válidos. En otras palabras, una sola papeleta de diferencia podría ser suficiente para definir quién ocupará la Presidencia de Perú durante los próximos años.

Por qué el resultado definitivo de las elecciones en Perú podría tardar

La legislación tampoco contempla la figura del llamado “empate técnico”. Ese concepto es utilizado en encuestas y sondeos, pero no tiene validez jurídica dentro del proceso electoral. Por esa razón, el desenlace dependerá exclusivamente del escrutinio oficial y de la revisión de las actas electorales.

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Uno de los factores que podría retrasar la proclamación del vencedor son las denominadas actas observadas. Estas corresponden a documentos que presentan inconsistencias numéricas, errores de diligenciamiento, ausencia de firmas o problemas de legibilidad. Dichas actas deben ser revisadas por los organismos electorales antes de incorporarse al conteo definitivo.

La experiencia de procesos anteriores demuestra que este procedimiento puede tardar varios días e incluso semanas. En la primera vuelta electoral, miles de actas necesitaron revisión por parte de los Jurados Electorales Especiales, lo que prolongó la definición de algunos resultados.

Así las cosas, el único resultado con validez jurídica será el que proclame oficialmente el Jurado Nacional de Elecciones. Hasta entonces, el país seguirá pendiente de un conteo que podría mantenerse cerrado durante varios días y que aún no permite anticipar con certeza quién será el próximo presidente peruano.

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