Similar a Colombia, Perú vive sus días más cruciales, luego de las elecciones presidenciales de este 7 de junio, en las que Keiko Fujimori se mostró como la más favorecida para ganar. De acuerdo con los conteos rápidos de diferentes firmas, la candidata de derecha le saca una ligera ventaja a su adversario Roberto Sánchez.

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Es importante entender que estas cuentas no son las definitivas y que los preconteos y escrutinios pueden tardar semanas. Sin embargo, abren un panorama para definir quién tiene más chances de posesionarse el próximo 26 de julio.

Con eso, la aspirante del partido Fuerza Popular lleva un estrecho margen de 52,67 % frente al 47,32 % de su adversario, el representante del movimiento de izquierda Juntos por Perú. Estos conteos se han hecho con el 50 % de los votos válidos, que dejan por fuera tarjetones que inicialmente sean nulos.

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Fujimori ha tenido claro ello y asegura que no puede cantar victoria ante el empate técnico, ya que en una nueva cuenta el país inca podría volver a inclinarse hacia la izquierda.

“Como habrán visto, producto del conteo rápido nos encontramos en un empate técnico. Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda, por tal razón, serán días largos hasta conocerlo”, dijo la candidata luego de conocerse los resultados.

Las últimas elecciones en Latinoamérica han estado marcadas por la polarización entre izquierda y derecha, y Perú no ha sido la excepción, representando las orillas opuestas en Fujimori y Sánchez.

Sumado a ello, el país del Pacífico ha estado sumergido en una crisis política desde los últimos años, que ha visto afectada su imagen presidencial. Desde que en 2016 llegó al poder Pedro Kuczynski, el país ha visto 8 caras diferentes en el alto mando, debido a constantes destituciones o renuncias por diversos escándalos.

Ahora, Keiko Fujimori busca llegar a ese cargo y seguir los pasos de su padre, Alberto Fujimori, quien fue presidente de Perú entre 1990 hasta el 2000. El exmandatario, fallecido en 2024, estuvo marcado por un régimen autoritario que tuvo diversos abusos de poder y violaciones a derechos humanos. Fue condenado a más de 20 años de prisión por las ejecuciones extrajudiciales de civiles en suelo peruano

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