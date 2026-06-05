Durante la ceremonia de ascenso del Mayor General Royer Gómez Herrera y de nuevos subtenientes del Ejército Nacional, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la contienda electoral y puntualmente, a la seguridad en este escenario.

Sigue a PULZO en Discover

Al respecto, el mandatario inició afirmando que debe aceptarse la “voluntad del pueblo de Colombia” y que en el balance que han adelantado sobre las garantías en primera y de cara a la segunda vuelta, es que estas elecciones han sido “de las más pacíficas de la historia de Colombia”.

Así mismo, el mandatario se refirió a la polarización que se agudiza conforme se acerca el 21 de junio, que definirá quién será el nuevo presidente, y envió un mensaje de tranquilidad en medio de la tensión: “Que la confrontación actual electoral, no nos lleve a violencia. La diferencia se respeta, pero como Estado, no se permite que la diferencia se acabe con violencia”.

Lee También

#Noticias | El presidente Gustavo Petro aseguró sobre las elecciones que se debe garantizar la voluntad del pueblo, además indicó que son las elecciones más pacíficas de la historia del país. https://t.co/h9kNpzemOX pic.twitter.com/z3g3Vffqyy — CABLENOTICIAS (@CABLENOTICIAS) June 5, 2026

Balance de seguridad de la primera vuelta presidencial

El registrador nacional, Hernán Penagos, destacó que la jornada electoral transcurrió en calma y con normalidad en más de 122.000 puestos de votación habilitados en todo el país. En materia de seguridad, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que no se registraron alteraciones graves del orden público ni atentados durante el proceso.

Aunque las autoridades reportaron algunos delitos electorales y la incautación de propaganda en ciudades como Villavicencio, Valledupar y Pasto, el balance general fue positivo. Por su parte, el director de la Policía Nacional, William Rincón, informó que hubo 89 capturas por distintos delitos y siete más por infracciones electorales. Además, se impusieron 37 comparendos y se recibieron 804 reportes ciudadanos durante la jornada.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.