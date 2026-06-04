El economista Alberto Bernal aseguró que la llegada de Abelardo De La Espriella a la segunda vuelta presidencial tuvo un impacto positivo en algunos indicadores económicos del país, especialmente en la percepción de riesgo y en las tasas de interés de la deuda pública.

Sigue a PULZO en Discover

Durante una entrevista con el candidato, Bernal expuso cifras que, según explicó, reflejan la reacción de los mercados luego de los resultados de la primera vuelta presidencial. El analista señaló que, tras el paso de De La Espriella a segunda vuelta, se produjo una reducción significativa en las tasas de interés.

“Usted gana la primera vuelta y el lunes se caen las tasas de interés casi 110 puntos básicos y llegamos a los 200 básicos”, afirmó Bernal al referirse al comportamiento de los indicadores financieros después de las elecciones.

El economista explicó que esa disminución en la percepción de riesgo tiene efectos directos sobre las finanzas públicas. Según dijo, una menor tasa de interés implica que el Estado debe destinar menos recursos al pago de su deuda.

Lee También

“Si usted hace un modelo de lo que paga Colombia por el servicio de su deuda pública, solamente la parte interna, sabe cuánto le ahorró usted anualizado, usted y José Manuel, al pueblo colombiano: 16 billones de pesos“, aseguró.

Bernal insistió en que estas cifras suelen parecer lejanas para buena parte de la ciudadanía, pero consideró que tienen implicaciones concretas sobre el gasto público. Por eso buscó traducir el dato a ejemplos más cercanos para la población.

“Sabe cuánto financia usted con esa victoria: todo el presupuesto de educación del 2026, el 25 %”, afirmó el economista durante la conversación con De La Espriella.

Las afirmaciones de Bernal se produjeron en medio de una entrevista al candidato y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. Hasta el momento, las cifras expuestas por el economista corresponden a sus estimaciones y análisis sobre el comportamiento reciente de los indicadores financieros tras la primera vuelta electoral.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: